Spielberg-Test: Oliveira und Binder mit Moto2-KTM

Um sich die Wartezeit bis zum Red Bull KTM-MotoGP-Test in Misano zu verkürzen, trainierten Miguel Oliveira und Brad Binder in Spielberg zwei Tage lang mit ihren früheren KTM-Moto2-Rennmaschinen.

Genau 305 Tage nach dem GP von Österreich drehten die Red Bull-KTM-Piloten Brad Binder und Miguel Oliveira gestern und heute in Spielberg wieder ihre Runden auf einer Rennmaschine. KTM hat fünf der ca. 130 PS starken Moto2-GP-Maschinen mit Honda CBR600RR-Motoren an das Projekt Spielberg verkauft, die jetzt von ambitionierten Motorrad-Hobby-Fahrern gemietet werden können. Oliveira und Binder schwangen sich anlässlich eines Red Bull-Events mit der Bezeichnung «Go with your Pro» auf die Moto2-Bikes. Sie drehten aber an den zwei Tagen auch allein auf der Piste ein Vielzahl von flotten Runden, obwohl heute meist nur 14 bis 15 Grad gemessen wurden.

Binder (in diesem Jahr in der MotoGP-Klasse neu mit der Startnummer 33 unterwegs) und Oliveira waren 2017 und 2018 im Red Bull Ajo-KTM-Team Teamkollegen in der Moto2-WM, die sie vor zwei Jahren auf den Rängen 2 und 3 beendeten. Binder siegte im Vorjahr beim GP von Österreich, einen Tage nachdem KTM-Firmenchef Stefan Pierer die Rückkehr als Moto2-Chassis-Hersteller für 2020 verkündet hatte. Oliveira rettete am selben Tag als Rookie die KTM-Ehre in der MotoGP-Klasse mit Platz 8, denn Pol Espargaró schied mit einem Elektronikproblem aus.

Wegen der Reisebeschränkungen hatten Oliveira und Binder vor zwei Wochen nicht am KTM-Privattest in der Steiermark teilnehmen können: es schwangen sich nur Testfahrer Dani Pedrosa und Teamleader Pol Espargaró auf die KTM RC16.

Binder ist am 4. Juni in Wien gelandet und bleibt jetzt zu Trainingszwecken im Athlete Performance Center (APC) von Red Bull in Thalgau, wo er unter der Aufsicht von Sportärzten seine Fitness für den Saisonstart am 19. und 26. Juli in Jerez optimiert.

Miguel Oliveira, Moto3-Vizeweltmeister 2016 und Moto2-Vizeweltmeister 2017 und 2018, hat am Sonntag in Estoril bereits den Auftakt zur portugiesischen Superbike-Meisterschaft gewonnen.

Bis zum ersten Kontakt mit der MotoGP-KTM seit dem Katar-Test (22. bis 124. Februar) müssen sich Oliveira und Binder (er schloss den Losail-Test als bester KTM-Fahrer auf Platz 9 ab) noch etwas gedulden. «Ducati hat den Misano-Circuit in der letzten Juni-Woche für zwei Tage gemietet. Dort möchten wir mit unseren vier MotoGP-Piloten testen», erklärte Race Manager Mike Leitner.