Franco Morbidelli (Yamaha) kennt sein Potenzial nicht

Während sein Petronas Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo beim Jerez-Test mit den Werkspiloten Maverick Vinales (Yamaha) und Marc Márquez (Honda) in einer Liga fuhr, schaffte es Franco Morbidelli nicht in die Top-10.

Der Corona-Lockdown ist vorbei, beim Jerez-Test am Mittwoch konnten sich die MotoGP-Asse wieder an ihre Bikes gewöhnen und ihren Speed wieder finden. An den Kräfteverhältnissen änderte die lange Pause nichts: Die kombinierte Zeitenliste wird von Maverick Vinales (Yamaha) angeführt, gefolgt von Fabio Quartararo (Petronas) und Marc Márquez (Honda).



In den beiden Session zu je 90 Minuten gelang Petronas-Pilot Franco Morbidelli als Neunter bzw. Zehnter der Sprung in die Top-10, in der kombinierten Zeitenliste kam der Moto2-Weltmeister von 2017 in 1:38,646 min und einem Rückstand von 0,853 sec aber nur auf Platz 14.

Morbidelli glaubt, dass er unter Wert geschlagen wurde.



«Leider konnte ich mein wahren Potenzial nicht herausfinden, weil ich gegen Ende des Test in der letzten Kurve einen Fehler hatte. Aber ich weiß – das Potenzial ist vorhanden», meint der Italiener von sich. «Es war schön, endlich wieder auf der M1 zu sitzen. Von der ersten Runde fühlte ich mich großartig und wir haben sofort damit begonnen, am Set-up fürs Rennwochenende zu arbeiten. Sicher haben wir noch etwas Spielraum für Verbesserungen. Das Gefühl war aber sehr gut und wir kennen die Bereiche, in denen wir uns steigern müssen.»

Jerez-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,793 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:37,911 min, + 0,118 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:37,941, + 0,148

4. Rins, Suzuki, 1:38,193, + 0,400

5. Rossi, Yamaha, 1:38,222, + 0,429

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,285 + 0,492

7. Crutchlow, Honda, 1:38,313, + 0,520

8. Miller, Ducati, 1:38,348, + 0,555

9. Mir, Suzuki, 1:38,380, + 0,587

10. Bagnaia, Ducati, 1:38,417, + 0,624

11. Oliveira, KTM, 1:38,426, + 0,633

12. Zarco, Ducati, 1:38,513, + 0,720

13. Pol Espargaró, KTM, 1:38,592, + 0,799

14. Morbidelli, Yamaha, 1:38,646, + 0,853

15. Dovizioso, Ducati, 1:38,779, + 0,986

16. Nakagami, Honda, 1:38,873, + 1,080

17. Smith, Aprilia, 1:38,942, + 1,149

18. Binder, KTM, 1:39,016, + 1,223

19. Lecuona, KTM, 1:39,089, + 1,296

18. Alex Márquez, Honda, 1:39,151, + 1,358

21. Petrucci, Ducati, 1:39,249, + 1,456

22. Rabat, Ducati, 1:39,407 + 1,614