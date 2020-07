Fabio Quartararo (Yamaha): Strafe bestätigt

Am Freitag wird Fabio Quartararo seinen Helm 20 Minuten später aufsetzen

Petronas-Yamaha-Star Fabio Quartararo wird am Freitag 20 Minuten Fahrzeit im FP1 verlieren. An der Entscheidung änderte auch eine zweite Anhörung vor den MotoGP-Stewards am Mittwochabend nichts.

Am Mittwoch teilte das «FIM MotoGP Stewards Panel» mit Freddie Spencer mit, dass Petronas-Yamaha-Pilot Fabio Quartararo am Freitag um 9.55 Uhr auf die ersten 20 Minuten des ersten freien Trainings (total 45 Minuten) verzichten muss.

Grund für die Strafe war ein Verstoß gegen den Artikel 1.15.1 der FIM World Championship Grand Prix Regulations beim Rennstreckentraining auf dem Circuit Paul Ricard mit einer veredelten Yamaha R1 im Juni. Quartararo und sein Team erklärten bei der Anhörung in Jerez, dass es sich um einen Fehler ihrerseits gehandelt habe, der ihnen aber unabsichtlich unterlaufen sei.

Deshalb legte das Petronas Yamaha Sepang Racing Team auch Berufung gegen das Urteil ein, woraufhin am Mittwochabend eine zweite Anhörung vor den «FIM MotoGP Appeal Stewards» stattfand.



Am Donnerstagnachmittag folgte dann die endgültige Entscheidung: Die Sanktion bleibt bestehen.