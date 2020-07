Aufatmen bei Valentino Rossi: «Top-10 war wichtig»

Der Sprung auf Platz 8 der kombinierten Zeitenliste im wichtigen dritten freien MotoGP-Training auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto stimmte Valentino Rossi nach einem schwierigen Freitag wieder zuversichtlich.

Nach den ersten zwei freien Trainings-Sessions der MotoGP-Saison 2020 und den Plätzen 13 und 20 klang Valentino Rossi noch besorgt: «Wenn ich mir unsere heutige Performance und unseren heutigen Speed anschaue, dann wird es schwer», hatte er in Jerez am Freitagabend zu Protokoll gegeben.

Umso erleichterter nahm der Yamaha-Star am Samstagvormittag den direkten Aufstieg in die entscheidende zweite Qualifying-Session zur Kenntnis: In der letzten Minute des FP3 steigerte sich der 41-Jährige auf eine 1:37,130 min, was ihm noch Platz 8 (+ 0,324 sec) einbrachte.

«Wir haben uns heute verbessert, weil wir das Setting des Bikes verändert haben», verriet der neunfache Weltmeister anschließend. «Das Team hat gute Arbeit geleistete: Während des FP3 konnten wir meine Pace verbessern – das ist gut. Ich habe es geschafft, mich in den Top-10 zu halten, was für das Rennen sehr wichtig ist. Vor uns liegt noch Arbeit, aber für den Moment war das Wichtigste, in den Top-10 zu sein.»

Die MotoGP-Startaufstellung für den Spanien-GP wird ab 14.10 Uhr ermittelt, die Top-10 nach dem FP3 greifen dann erst im Q2 ab 14.35 Uhr ein. Zuvor bekommen die Stars der Königsklasse im vierten freien Training noch die Chance, die Abstimmung im Hinblick auf den Saisonauftakt am morgigen Sonntag (Startzeit 14 Uhr) zu optimieren.

Ergebnisse Zusammenfassung FP1, FP2 und FP3, Jerez:

1. Quartararo, Yamaha, 1:36,806 min

2. Miller, Ducati, + 0,052 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,101 sec

4. Marc Márquez, Honda, + 0,223

5. Viñales, Yamaha, + 0,240 sec

6. Crutchlow, Honda, + 0,293 sec

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,306 sec

8. Rossi, Yamaha, + 0,324 sec

9. Bagnaia, Ducati, + 0,365 sec

10. Dovizioso, Ducati, + 0,379 sec

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,417 sec

12. Rins, Suzuki, + 0,501 sec

13. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,557

14. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,656

15. Johann Zarco, Ducati, + 0,823

16. Brad Binder, KTM, + 0,849

17. Aleix Esparagaró, Aprilia, + 0,895

18. Iker Lecuona, KTM, + 0,908

19. Tito Rabat, Ducati, + 0,943

20. Alex Márquez, Honda, + 0,955

21. Miguel Oliveira, KTM, + 1,265

22. Bradley Smith, Aprilia, + 1,423