Jerez, Q1: Alex Rins und Pol Espargaró weiter

Alex Rins (Suzuki) und Pol Espargaró (KTM) schafften noch den Aufstieg in die entscheidende zweite Qualifying-Session des Spanien-GP 2020. MotoGP-Rookie Brad Binder steht in Jerez am Sonntag auf Startplatz 13.

Red Bull-KTM-Star Pol Espargaró, Suzuki-Ass Alex Rins und Ducati-Werksfahrer Danilo Petrucci zählten zu jenen Fahrern, die im FP3 die Top-10 der kombinierten Zeitenliste verpasst hatten und deshalb den Umweg über das Q1 antreten mussten. Die Aufgabenstellung in der 15-minütigen Session war klar: Nur die Top-2 steigen noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, in der die Startplätze 1 bis 12 für das erste MotoGP-Rennen der Saison 2020 entschieden werden.

Die erste Richtzeit im Q1 setzte Rins, seine 1:37,604 min blieb aber nicht lange ganz oben stehen, denn das Red Bull-KTM-Duo übernahm die Spitze: Pol Espargaró lag mit einer 1:37,258 min zur Halbzeit 0,149 sec vor dem Rookie Brad Binder. Rins, Taka Nakagami und Miguel Oliveira lauerten auf den Plätzen 3 bis 5, ehe es in den vier finalen Minuten noch einmal auf Zeitenjagd ging.

Aprilia-Pilot Aleix Espargaró machte den Anfang, kam aber nur auf den sechsten Zwischenrang. Suzuki-Hoffnungsträger Rins fuhr dann zwei Minuten vor Schluss in 1:37,063 min eine neue Q1-Bestzeit. In der nächsten Runden stürzte der Spanier aber in Kurve 2, wo auch kurz zuvor bereits Bradley Smith von der RS-GP20 abgestiegen war.

Auch Johann Zarco musste in der Schlussphase noch einen Sturz hinnehmen. Binder und Petrucci verbesserten ihre persönlichen Bestzeiten zwar noch, an Rins und Pol Espargaró kam aber keiner mehr heran.

Spanien-GP, MotoGP, Q1:

1. Rins, Suzuki, 1:37,063 min

2. Pol Espargaró, KTM, + 0,195 sec

3. Binder, KTM, + 0,333

4. Petrucci, Ducati, + 0,360

5. Nakagami, Honda, + 0,371

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

7. Oliveira, KTM, + 0,901

8. Smith, Aprilia, + 0,903

9. Rabat, Ducati, + 0,966

10. Zarco, Ducati, + 1,043

11. Alex Márquez, Honda, + 1,193

12. Lecuona, KTM, + 1,449

Spanien-GP, MotoGP, FP4:

1. Marc Márquez, Honda, 1:37,837 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,001 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,183

4. Miller, Ducati, + 0,352

5. Rins, Suzuki, + 0,375

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,410

7. Dovizioso, Ducati, + 0,459

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,461

9. Nakagami, Honda, + 0,462

10. Quartararo, Yamaha, + 0,525

11. Crutchlow, Honda, + 0,527

12. Zarco, Ducati, + 0,616

13. Petrucci, Ducati, + 0,617

14. Bagnaia, Ducati, + 0,640

15. Oliveira, KTM, + 0,692

16. Smith, Aprilia, + 0,752

17. Rossi, Yamaha, + 0,867

18. Binder, KTM, 0,876

19. Rabat, Ducati, + 0,955

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,001

21. Lecuona, KTM, 1,134

22. Alex Márquez, Honda, + 1,159