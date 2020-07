Cal Crutchlow: Honda hofft auf Comeback in Jerez

Cal Crutchlow will es in Jerez ein zweites Mal versuchen

Nicht nur Marc Márquez, auch Cal Crutchlow wurde heute in Barcelona von Dr. Xavier Mir operiert. Der LCR-Honda-Pilot will ab Freitag am «Gran Premio Red Bull de Andalucía» teilnehmen.

Nach dem Sturz im Warm-up am Sonntagmorgen verpasste Cal Crutchlow den Saisonauftakt der MotoGP-WM, weil er sich das Kahnbein der linken Hand gebrochen hatte. Am heutigen Dienstag unterzog er sich deshalb in Barcelona einer Operation, die erfolgreich war.

«Ich möchte Dr. Mir und seinem Team danken, heute Vormittag den Eingriff an Cals linkem Handgelenk vorgenommen zu haben. Eine kleine Schraube wurde in sein Kahnbein eingesetzt, um die Fraktur zu fixieren», berichtete LCR-Chef Lucio Cecchinello. «Dr. Mir hat mich persönlich darüber informiert, dass die Operation gut verlaufen ist. Cal wird noch heute aus dem Krankenhaus entlassen. Wenn alles gut geht, erwarten wir, dass er am Donnerstag wieder am Circuito de Jerez-Ángel Nieto ankommt, wo der Medical Director der MotoGP, Dr. Ángel Charte, seine Fitness beurteilen wird.»

«Wir sind optimistisch, was seine Teilnahme am Grand Prix betrifft», hatte Alberto Puig bereits versichert. Und auch Cecchinello bestätigte: «Unsere technische Crew bereitet alles vor, damit Cal am Freitag das freie Training fahren kann.»