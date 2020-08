Nach zweiter OP: Marc Márquez dankt für Unterstützung

Titelverteidiger Marc Márquez (Repsol Honda) muss auch im dritten MotoGP-Rennen der Saison 2020 zusehen, nach der erneuten Oberarm-OP meldete er sich aber mit einer klaren Botschaft bei den Fans.

Am späten Montagabend schockte Honda mit der Nachricht, dass Marc Márquez erneut am rechten Oberarm operiert werden musste: Die Titanplatte, mit der die Fraktur zwei Tage nach dem fürchterlichen Abflug im Spanien-GP am 19. Juli fixiert worden war, musste ersetzt werden.

Dr. Xavier Mir, der Vertrauensarzt vieler MotoGP-Stars, erklärte dazu, dass der erste Eingriff zwar erfolgreich gewesen sei, in der Folge eine Überbelastung aber zu einer Beschädigung der Platte geführt habe.

Zur Erinnerung: Nur vier Tage nach der Operation wagte der 27-jährige Spanier in Jerez ein Comeback, er musste aber nach 18 Runden im FP3 und deren zehn im vierten freien Training die Segel streichen: Die Schwellung und die Beeinträchtigung waren anschließend so stark, dass er im Q1 schon in der «out lap» abbrach.

Nach zwei Oberarm-Operationen innerhalb von 13 Tagen siegte bei Márquez und seinem Repsol Honda Team schließlich die Vernunft: Der sechsfache MotoGP-Weltmeister wird voraussichtlich erst in Misano zurückkehren, in Brünn sitzt stattdessen Stefan Bradl auf der RC213V.

Nun meldete sich erstmals auch Marc Márquez zu Wort: «Hinfallen ist erlaubt, wieder aufzustehen ist Pflicht», ließ er über die sozialen Netzwerke wissen und bedankte sich bei allen für die vielen Nachrichten und die Unterstützung.