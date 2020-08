Nach FP3: Rossi zufrieden, Viñales sucht Lösungen

Mit Valentino Rossi und Maverick Viñales haben sich beide Yamaha-Werksfahrer für Q2 qualifiziert. Während der neunfache Weltmeister bislang mit seinem Auftritt in Brünn zufrieden ist, hadert Viñales noch.

Valentino Rossi und Maverick Viñales haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt und sind mit der Werks-Yamaha direkt in Q2 eingezogen. Beide Fahrer fuhren ihre schnellsten Runden mit einem Medium-Vorderreifen und einem Soft-Hinterreifen.

Der neunfache Weltmeister Rossi, der beim Andalusien-GP mit Platz 3 überraschte, belegte in der kombinierten Zeitenliste den fünften Platz. Auf Spitzenreiter Franco Morbidelli fehlte Rossi 0,113 sec. Dabei stand der Italiener unter Druck, denn den Freitag beendete Rossi nur auf Rang 11. «Das dritte Freie Training ist immer wichtig, weil es darum geht in den Top Ten zu bleiben. Dieser Morgen ist gut verlaufen, weil wir das Motorrad enorm verbessern konnten. Ich hatte ein besseres Gefühl und eine gute Pace – auch mit den Reifen fürs Rennen.»

Teamkollege Viñales hatte am Freitag nach eigener Aussage «nicht meinen besten Tag». Zum Auftakt stürzte er, am Ende lag er dann aber dennoch auf P5. Am Samstagmorgen fiel er auf die neunte Position zurück. Zufriedenheit klingt anders: «Ich habe nicht das Gefühl, das ich gerne hätte. Ich hatte Probleme mit dem Motorrad, besonders mit dem Hinterreifen. Wir müssen noch etwas Neues probieren. Wir haben eine Idee und das stimmt mich positiv.»

Weiter geht es dann um 13.30 Uhr mit dem vierten Freien Training. Die Qualifikation startet mit der ersten Runde um 14.10 Uhr. Rossi und Viñales steigen um 14.35 Uhr wieder auf ihre Motorräder.

Kombinierte Zeitenliste nach FP3, MotoGP, Brünn:

1. Morbidelli, Yamaha, 1:56,037 min

2. Zarco, Ducati, + 0,016 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,097

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,103

5. Rossi, Yamaha, + 0,113

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,146

7. Mir, Suzuki, + 0,224

8. Crutchlow, Honda, + 0,226

9. Viñales, Yamaha, + 0,245

10. Petrucci, Ducati, + 0,257

11. Rins, Suzuki, + 0,318

12. Nakagami, Honda, + 0,420

13. Dovizioso, Ducati, + 0,484

14. Oliveira, KTM, + 0,513

15. Miller, Ducati, + 0,553

16. Binder, KTM, + 0,693

17. Rabat, Ducati, + 0,994

18. Smith, Aprilia, + 1,015

19. Alex Márquez, Honda, + 1,298

20. Bradl, Honda, + 1,472

21. Lecuona, KTM, + 1,532

