Mike Leitner (KTM): «Auch Pol hätte Sieg verdient»

KTM Race Manager Mike Leitner konnte sein Glück nach dem zweiten MotoGP-Rennen in Spielberg kaum fassen. Zwei Fahrer stürmten auf das Podest, alle vier RC16-Fahrer klassierten innerhalb der Top-Ten.

Eine starke Performance von Brad Binder, ein erster MotoGP-Podestplatz im Trockenen für Pol Espargaró und ein erster MotoGP-Sieg von Miguel Oliveira. Damit hat Red Bull-KTM die Siegesserie von Ducati in Österreich gebrochen. «Es ist unglaublich – und das beim Heimrennen», jubelte Mike Leitner am Sonntagnachmittag auf dem Red Bull Ring. «Zwei unserer Fahrer haben um den Sieg gekämpft. Pol hat bis zur letzten Runde geführt und dann mit Miller gekämpft. Das Layout der Strecke hier in Spielberg passt perfekt für diese Fights. Aber dann sind in der letzten Runde in der Zielkurve beide zu weit hinausgefahren, wobei eine andere KTM die Chance genutzt und zugeschlagen hat.»

Das gesamte Team war nach dem grandiosen Triumph von Miguel Oliveira überglücklich. «Natürlich hätte Pol den Sieg auch verdient», meinte KTM Race-Manager Leitner. «Brad Binder ist ebenfalls wieder ein großartiges Rennen gefahren, aber er ist in Kurve 1 einmal zu weit gegangen und dadurch auf den achten Platz zurückgefallen. Iker Lecuona ist Zehnter geworden. Das zeigt uns, dass die Performance unseres Motorrads 1a ist.»

MotoGP-Ergebnisse Steiermark-GP:

1. Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden, 16:56,015

2. Jack Miller, Ducati, +0,316

3. Pol Espargaro, KTM, + 0,540

4. Joan Mir, Suzuki, + 0,641

5. Andrea Dovizioso, Ducati, + 1,414

6. Alex Rins, Suzuki, + 1,450

7. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,864

8. Brad Binder, KTM, + 4,150

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 4,517

10. Iker Lecuona, KTM, + 5,068

11. Danilo Petrucci, Ducati, + 5,918

12. Aleix Espargaró, KTM, + 6,411

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 7,406

14. Johann Zarco, Ducati, 7,454

15. Franco Morbidelli, Yamaha, + 10,191

16. Alex Márquez, Honda, + 10,524

17. Cal Crutchlow, Honda, + 11,447

18. Stefan Bradl, Honda, + 11,943

19. Bradley Smith, Aprilia, + 12,732

20. Michele Pirro, Ducati, + 14,349

21. Tito Rabat, Ducati, + 14,458

WM-Stand nach 5 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 70 Punkte. 2. Dovizioso 67. 3. Miller 56. 4. Binder 49. 5. Vinales 48. 6. Nakagami 46. 7. Rossi 45. 8. Mir 44. 9. Oliveira 43. 10. Pol Espargaró 35. 11. Morbidelli 32. 12. Zarco 30. 13. Rins 29. 14. Petrucci 25. 15. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 15. 17. Lecuona 13. 18. Bagnaia 9. 19. Smith 8. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 5 von 14 Rennen:

1. Yamaha 88. 2. Ducati 87. 3. KTM 82. 4. Suzuki 57. 5. Honda 46. 6. Aprilia 20.