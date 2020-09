Viñales und Rossi: Reifen ein Fragezeichen in Misano

Bestzeit für Maverick Viñales, Platz 11 für Valentino Rossi: Im Yamaha-Werksteam war man nach dem FP1 des San Marino-GP durchaus zufrieden. Auf dem neuen Asphalt gibt es aber noch Fragen zu klären.

Maverick Viñales präsentierte sich in Misano schon am Donnerstag selbstbewusst und erklärte, dass er auf einer Strecke, die seiner M1 mehr entgegenkommt, auf ein perfektes Wochenende hoffe. Im FP1 ließ er auf die Worte auch Taten folgen und fuhr am Ende der Session mit einem neuen Hard-Hinterreifen in 1:32,198 min Bestzeit.

«Ich fühle mich ziemlich gut auf der Strecke», zeigte sich der 25-jährige Yamaha-Werksfahrer anschließend zufrieden. «Nach dem Crash in Österreich hatte ich nur im Kopf, das Motorrad hier in Misano zu 100 Prozent zu fahren.»

Viñales weiß aber auch: «Ich fühlte mich am Vormittag sehr gut auf dem Motorrad, das war aber nur das FP1. Wir müssen hart arbeiten, um die Reifen zu verstehen, weil sie im Vergleich zum Vorjahr anders arbeiten. So weit, so gut. Ich versuche auf der Strecke in den Flow zu finden und über nichts anderes nachzudenken. Ich versuche mein Bestes. Wir wollen versuchen, in jeder Runde stets am Maximum zu sein.»

Lokalmatador Valentino Rossi startete mit einem elften Platz in den ersten von zwei Misano-GP, nachdem ihm eine schnelle Rundenzeit am Schluss gestrichen worden war. «Die Bedingungen sind sehr schwierig, weil die Strecke mit dem neuen Asphalt über mehr Grip verfügt. Daher müssen wir auf eine andere Art arbeiten als im Vorjahr. Das macht es auch für den Reifen schwierig, aber der erste Eindruck ist nicht schlecht», fasste der neunfache Weltmeister zusammen.

Ergebnisse FP1 MotoGP, Misano, 11.9.

1. Viñales, Yamaha, 1:32,198 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,550 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,751

4. Zarco, Ducati, + 0,983

5. Smith, Aprilia, + 0,1,046

6. Mir, Suzuki, + 1,299

7. Miller, Ducati, + 1,304

8. Crutchlow, Honda, + 1,340

9. Pol Espargaró, KTM, + 1,371

10. Nakagami, Honda, + 1,456

11. Rossi, Yamaha, + 1,495

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,496

13. Binder, KTM, + 1,630

14. Dovizioso, Ducati, + 1,670

15. Alex Márquez, Honda, + 1,723

16. Rins, Suzuki, + 1,842

17. Petrucci, Ducati, + 1,903

18. Bagnaia, Ducati, + 1,956

19. Bradl, Honda, + 2,125

20. Lecuona, KTM, + 2,355

21. Rabat, Ducati, + + 2,421

22. Oliveira, KTM, + 2,447