Aleix Espargaró (13.): «Es ist keine einfache Saison»

Aprilia-MotoGP-Werksfahrer Aleix Espargaro befindet sich auch in Misano wieder einmal knapp hinter den Top-10 und spricht wieder einmal von den eklatanten Verbesserungen der Aprilia RS-GP20.

Eine halbe Sekunde Rückstand bedeutete am Freitag auf dem World Circuit Marco Simoncelli nur noch P13. Das musste auch Aprilia-Routinier Aleix Espargaró (31) erkennen, dem nur 0,557 Sekunden auf die Bestzeit von Brad Binder fehlten.

«Es war ein positiver Tag. Wir waren konkurrenzfähiger als am vergangenen Wochenende», stellte der älterer der beiden Espargaro-Brüder fest. „Wir waren knapp eine Sekunde schneller in FP1 und FP2 als zuletzt hier. Es ist alles sehr eng, was die Rundenzeiten betrifft. Am Nachmittag mit dem Medium-Reifen ging es ganz gut, ich habe keinen Soft-Reifen verwendet. Eine niedrige 1:32er-Zeit mit dem Medium-Reifen macht mich durchaus zufrieden.»

«Das Bike ist auch von Seiten der Elektronik etwas besser als am vergangenen Wochenende. Gesamt gesehen war es wirklich ein positiver Freitag. Wir haben beide Bikes verglichen am Vormittag. Der Soft-Reifen ist für das Rennen und das Qualifying der beste für mich. Daher haben wir den Vergleich der Bikes mit den Medium-Reifen durchgeführt.»

Espargaró gesteht beim Blick auf die Bilanz: «Es ist keine einfache Saison, wir verbringen viel Zeit getrennt von der Familie. Am Ende zählen hier aber nur die Ergebnisse, dafür hat mich Aprilia auch ausgewählt. 2019 habe ich es nicht genossen, hatte Probleme und musste das Bike immer wieder überfahren. Wir sind jetzt aber sehr nahe an einer sehr guten Position dran. Aber die Qualität dieser Klasse macht es nicht einfach, okay. Wir müssen uns weiter verbessern, aber die RS-GP20 erlaubt es mir, Spaß zu haben und das ist auch wichtig. Ich fühle, dass ich mit den besten Bikes am Grid kämpfen kann und das ist sehr positiv.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Misano, 18.9.

1. Binder, KTM, 1:31,628

2. Nakagami, Honda, + 0,002

3. Quartararo, Yamaha, + 0,016

4. Viñales, Yamaha, + 0,041

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,071

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,183

7. Mir, Suzuki, + 0,298

8. Oliveira, KTM, + 0,337

9. Petrucci, Ducati, + 0,345

10. Zarco, Ducati, + 0,444

11. Bagnaia, Ducati, + 0,510

12. Dovizioso, Ducati, + 0,524

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,557

14. Lecuona, KTM, + 0,610

15. Rossi, Yamaha, + 0,635

16. Miller, Ducati, + 0,651

17. Alex Márquez, Honda, + 0,741

18. Rins, Suzuki, + 0,779

19. Rabat, Ducati, + 1,160

20. Smith, Aprilia, + 1,288

21. Bradl, Honda, + 1,756

