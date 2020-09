Catalunya-GP: Miller und Nakagami im Q2, Dovi nicht

MotoGP-WM-Leader Andrea Dovizioso steht beim Catalunya-GP nur auf Startplatz 17. Im Q1 setzten sich Jack Miller (Pramac Ducati) und Takaaki Nakagami (LCR Honda) durch.

Neben WM-Leader Andrea Dovizioso (Ducati) mussten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auch seine Markenkollegen Pecco Bagnaia und Jack Miller den Umweg über das Q1 antreten. Für Honda stand in der ersten von zwei 15-minütigen Qualifying-Sessions ebenfalls schon viel auf dem Spiel, denn nach dem FP3 hatte noch keine RC213V einen Platz im Q2 sicher.



Die Aufgabenstellung im Q1 war klar: Nur die Top-2 steigen noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, in der die Startplätze 1 bis 12 für das achte MotoGP-Rennen der Saison 2020 entschieden werden.

In Montmeló wurden um 14.10 Uhr 21 Grad gemessen, die Asphalttemperatur war immerhin auf 34 Grad geklettert. Die erste Richtzeit setzte Suzuki-Werksfahrer Alex Rins in 1:40,469 min.



Im nächsten Umlauf war Dovizioso gerade einmal 0,002 sec schneller. LCR-Honda-Pilot Cal Crutchlow löste den WM-Leader aber umgehend mit einer 1:40,124 min ab, damit lag der Brite 0,343 sec voran.

Zur Halbzeit setzten sich dann aber Pramac-Fahrer Miller und Aprilia-Pilot Aleix Espargaró auf die begehrten Plätze 1 und 2. Miller blieb dabei in 1:39,705 min als Erster der Session unter der Marke von 1:40 min.

Die Entscheidung fiel in den finalen zwei Minuten: Rins schob sich auf Platz 2 nach vorne, während Miller die bisher schnellste Rundenzeit des Wochenendes fuhr, eine 1:39,399 min. Bagnaia fehlten noch 0,026 sec auf Rins – aber Takaaki Nakagami gelang es in letzter Sekunde noch, den Suzuki-Werksfahrer aus dem Q2 zu werfen.



Dovizioso wird am Sonntag nur auf Startplatz 17 stehen, HRC-Ersatzmann Stefan Bradl auf 20.

Catalunya-GP, MotoGP, Q1:

1. Miller, Ducati, 1:39,399 min

2. Nakagami, Honda, 1:39,547

3. Rins, Suzuki, 1:39,751

4. Bagnaia, Ducati, 1:39,777

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,973

6. Crutchlow, Honda, 1:39,988

7. Dovizioso, Ducati, 1:40,109

8. Alex Márquez, Honda, 1:40,164

9. Lecuona, KTM, 1:40,490

10. Bradl, Honda, 1:40,721

11. Smith, Aprilia, 1:40,838

12. Rabat, Ducati, 1:41,013