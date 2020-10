Cal Crutchlow (4.): Das Geheimnis der Honda-Fahrer

Der Brite Cal Crutchlow wetzte trotz gesundheitlicher Probleme im MotoGP-Qualfiying für den Grand in Le Mans auf den 4. Startplatz. Aber er freute sich schon am Freitag über die Honda-Performance.

Castrol-LCR-Honda-Fahrer Cal Crutchlow sorgte am Samstagnachmittag für eine fettes Ausrufezeichen, als der Publikumsliebling im Finish von Q2 beinahe in die erste Startreihe gestürmt wäre. Neben Polesitter Fabio Quartararo konnt ausgerechnet Ducati-Ass und Crutchlow-Kumpel Jack Miller den bald 35-Jährigen überflügeln. Auf Danilo Petrucci fehlte dem Familienvater gar nur eine einzige Hundertstel. Der selbe soll ihn ausgerechnet auf seiner schnellen Runde behindert haben.

Crutchlow, der für die Saison 2021 noch über keinen Deal in der MotoGP-Kategorie verfügt und mit Aprilia verhandelt, erklärt das Geheimnis der Honda-Fahrer bei schwierigen Verhältnissen mit wenig Grip so: «Bei schwierigen Verhältnissen ohne Grip auf der Piste, sind die Honda-Fahrer besser als sonst. Wir müssen dieses Problem in jeder Runde über das gesamt Jahr hinweg irgendwie managen.»

Auch für das Rennen oder generell auf längere Distanzen hat «Mad Dog» eine Analyse: «Wenn alle zu rutschen beginnen, sind wir Honda-Fahrer das etwas mehr gewohnt als der Rest. Ich denke, das war hier auch die Situation am Freitag, als wir mehrere Honda ganz vorne gesehen haben. Es war gut, mal wieder drei Honda ganz weit vorne zu sehen.»

Der ehemalige Supersport-Weltmeister Crutchlow, der bisweilen auch nicht mit Kritik für seinen Arbeitgeber Honda spart, hat in der laufenden Saison wegen der massiven Problemen mit dem operierten Unterarm und der zuletzt erlittenen Knöchelverletzung erst 13 Punkte eingefahren. Cals bisher bestes Saisonergebnis war zuletzt Rang 10 beim Barcelona-GP.

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Le Mans/F:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,315 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,222 sec

3. Danilo Petrucci, Ducati, +0,359

4. Cal Crutchlow, Honda, +0,371

5. Maverick Viñales, Yamaha, +0,404

6. Andrea Dovizioso, Ducati, +0,407

7. Francesco Bagnaia, Ducati, +0,437

8. Pol Espargaró, KTM, +0,480

9. Johann Zarco, Ducati, +0,517

10. Valentino Rossi, Yamaha, +0,574

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,576

12. Miguel Oliveira, KTM, 0,694



Ab Startplatz 13:

13. Takaaki Nakagami, Honda

14. Joan Mir, Suzuki

15. Aleix Espargaró, Aprilia

16. Alex Rins, Suzuki

17. Brad Binder, KTM

18. Alex Márquez, Honda

19. Bradley Smith, Aprilia

20. Iker Lecuona, KTM

21. Stefan Bradl, Honda

22. Tito Rabat, Ducati