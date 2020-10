Aleix Espargaró (Aprilia/14.): «Grip haben wir nie»

Das Wetter beim MotoGP-Rennen in Le Mans machte vielen Fahrern zu schaffen. Unter ihnen auch Aleix Espargaró vom Aprilia Racing Team Gresini, der als 14. über die Ziellinie fuhr.

Das grösste Problem von Aleix Espargaró war die Traktion, die er mit seiner Werks-Aprilia RS-GP20 nicht hinzubekommen scheint. «Es war ein enttäuschendes Wochenende, da uns komplett der Grip fehlt», sagte Espargaró. «Am Anfang des Rennens, als es ganz nass war, lief es noch ganz okay für mich, weil ich einen guten Start hatte. Da konnte ich noch den Top-Acht folgen.»

«Nach zehn Runden wurde die Strecke immer trockener und meine Gegner haben dadurch mehr Grip gefunden, bei mir war das nicht der Fall. Ich musste vorsichtig fahren, um einen High Sider zu verhindern und deshalb liegen wir weit hinter unserem Wunschresultat.»

Der Aprilia-Werksfahrer (er fährt die vierte Saison für die Italiener) war im Rennen hinten und vorne mit den Soft-Reifen unterwegs. «Egal wie warm oder kalt es ist, wir nehmen immer dieselbe Reifen-Zusammensetzung, aber Grip haben wir nie», gab Aleix enttäuscht zu.

«Wir arbeiten an verschiedenen Dingen, um unsere Probleme zu beheben, die wohl am Chassis liegen. Je niedriger die Temperatur, desto mehr Mühe haben wir. Aber es war wichtig, dass ich das Rennen am Sonntag zu Ende fahren konnte.»

Aleix’ Bruder Pol landete in Le Mans mot der KTM auf dem dritten Platz und zum dritten Mal in fünf Rennen auf dem Podest. Trotz seiner eigenen Probleme freute sich Aleix für seinen jüngeren Bruder. «Ich gönne es ihm von ganzen Herzen, weil ich weiss, wie hart er arbeitet und ich weiss, wie sehr er zu Beginn der Saison zu kämpfen hatte. Natürlich würde ich mir wünschen, mit ihm um Podestplätze fighten zu können und nach unseren Wintertests hatte ich auch das Gefühl, dass das möglich sein sollte... Wir sollten uns KTM als Vorbild nehmen.»

Rennergebnis MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Márquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaro, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Viñales, Yamaha, +16,895

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaró, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Márquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Hersteller-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.