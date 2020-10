Fabio Quartararo: «2020er Yamaha passt besser»

Fabio Quartararo reist als WM-Spitzenreiter nach Aragón. Der Franzose glaubt, dass er mit seiner Yamaha auf dem Kurs in Spanien gut zurechtkommen wird. Sein Ziel ist klar: Die Festigung der Spitzenposition.

Obwohl Fabio Quartararo in Le Mans nur Neunter wurde, konnte der Franzose seine Führung in der Weltmeisterschaft ausbauen. Sein schärfster Verfolger Joan Mir hatte noch größere Probleme und deswegen ist der Yamaha-Pilot mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung nach Aragón angereist.

Mit Blick zurück auf seinen Heim-Grand-Prix sagt Quartararo: «Der Samstag lief noch sehr gut und ich habe mich großartig gefühlt. Kurz vor dem Start am Sonntag kam der Regen. Das hat mich etwas nervös gemacht. Mit unserer Abstimmung sind wir eine Wette eingangen und am Ende war es aus meiner Sicht unter diesen Bedingungen kein schlechtes Rennen. Ich weiß, wo ich mich verbessern muss. Natürlich hätte ich mir ein Trockenrennen gewünscht, aber ich war auch so zufrieden. Es war wichtig, um zu sehen, in welchen Bereichen wir uns für zukünftige Regenrennen verbessern müssen. Und es hat mir geholfen, um zu wissen, welche Infos ich dem Team weitergeben muss.»

2020 fährt der 21-Jährige zum zweiten Mal mit einem MotoGP-Bike in Aragón. Im Vorjahr schrammte er nur knapp an der Pole-Position vorbei. Im Rennen fiel er auf den fünften Platz zurück und fuhr sein bis dahin bestes Ergebnis in der Königsklasse dort ein.

Was bedeutet das für das anstehende Wochenende? Quartararo sagt: «Wir sind in einer guten Ausgangsposition, wir müssen an dem Motorrad nicht wirklich etwas ändern. Aber es ist eine Strecke, die ein wenig schwierig für uns sein könnte. Ich glaube aber, dass das 2020er Bike besser zu dem Kurs passen wird.»

Und in Bezug auf die WM-Wertung sagt Quartararo: «Wir kämpfen um die Meisterschaft. Am vergangenen Wochenende ist es uns gelungen, unsere Führung bei schwierigen Bedingungen auszubauen. Jetzt werde ich mein Bestes geben, um eine gute Platzierung einzufahren.»