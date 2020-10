Andrea Dovizioso (Ducati/13.): «Das macht mir Sorgen»

Andrea Dovizioso tat sich am Freitag in Aragón schwer

Kein Ducati-Pilot schaffte in Aragón am Freitagnachmittag den Sprung in die Top-10, der WM-Dritte Andrea Dovizioso musste sich mit Rang 13 abfinden. Woran lag das?

«Mit dem Wind haben wir sicher große Probleme. Man kann aber nicht wissen, wie groß der Unterschied zwischen unserem Motorrad und den anderen bei diesen Bedingungen ist. Ich kann auch nicht sagen, wie sehr es am Wind und wie sehr es an den Temperaturen lag», grübelte Andrea Dovizioso am Freitagabend in Aragón. Fakt ist: «Wir haben es nicht geschafft, die Reifen auf die richtige Temperatur zu bringen, vorne und hinten. In den Linkskurven war ich im Vergleich zum Vorjahr nicht so schlecht, aber in den Rechtskurven haben wir viel verloren. Ob es am Wind lag, der uns nicht auf die Weise fahren ließ, um die Reifen auf Temperatur zu bringen, oder ob wir morgen mit weniger Wind genauso Mühe haben werden, das werden wir morgen herausfinden.»

Warum fällt es den Ducati-Piloten so schwer, die Reifen auf Temperatur zu bringen? «Ich weiß nicht, warum das passiert, vor allem auf dieser Strecke. Morgen werden wir etwas mehr verstehen, denn wenn der Wind sich normalisiert und unser Limit trotzdem dasselbe bleibt, würde das heißen, dass es nur an der Reifentemperatur liegt», erklärte «Dovi».

Während in der abwechslungsreichen Saison 2020 meist zumindest eine Desmosedici stark war, findet der Hersteller aus Borgo Panigale seine Bikes in Aragón geschlossen außerhalb der Top-10 wieder. Kein gutes Zeichen? «Heute ist es so gelaufen, ja», seufzte der 34-jährige Italiener. «Wenn alle Ducati ein gewisses Limit haben, dann bedeutet das, dass es einen oder mehrere technische Gründe gibt. Aber heute war es sehr windig, deshalb hoffen wir, dass sich die Situation bessern kann, auch wenn der Rückstand auf die Schnellsten groß ist. Wir werden morgen sehen, wie weit wir uns annähern können. Danach können wir daran denken, was wir im Rennen schaffen können. Heute war es aber besonders schwierig.»

Sind Zeitenverbesserungen am Samstagvormittag überhaupt möglich? «Das macht mir ein bisschen Sorgen», gestand der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister. «Am Nachmittag war es sehr windig, was nicht geholfen hat, aber die Temperaturen waren eigentlich akzeptabel. Trotzdem hatte ich auf der rechten Reifenflanke noch immer so große Probleme. Ich glaube, im Vergleich zum Vorjahr fehlen mir sechs Zehntel auf meine Zeit aus dem zweiten freien Training – und ich verliere alles in den Rechtskurven. Das hat mit der Reifentemperatur auf der rechten Flanke zutun. Deshalb bin ich etwas besorgt. Falls der Wind sich normalisiert, wird es uns helfen, aber schneller zu sein als unsere Rundenzeit am Nachmittag, das wird sehr schwierig.»



Zumindest wurde das FP3 um 30 Minuten nach hinten verschoben, es wird erst um 10.25 Uhr beginnen.

Aragón, MotoGP, kombinierte Zeitenliste des Freitags (16.10.)

1. Viñales, Yamaha, 1:47,771 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,249 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,447

4. Mir, Suzuki, + 0,730

5. Crutchlow, Honda, + 0,827

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,899

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,975

8. Alex Márquez, Honda, + 1,052

9. Nakagami, Honda, + 1,053

10. Rins, Suzuki, + 1,068

11. Zarco, Ducati, + 1,135

12. Rabat, Ducati, + 1,232

13. Dovizioso, Ducati, + 1,244

14. Miller, Ducati, + 1,255

15. Petrucci, Ducati, + 1,336

16. Lecuona, KTM, + 1,394

17. Oliveira, KTM, + 1,437

18. Smith, Aprilia, + 1,487

19. Bagnaia, Ducati, + 1,717

20. Bradl, Honda, + 2,320

21. Binder, KTM, + 2,473