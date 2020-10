Aragón FP1: Viñales P1 – Quartararo-Sturz – 14. Bradl

Wegen der kühlen Temperaturen wurde das FP1 in Aragón um mehr als 30 Minuten verschoben. Maverick Viñales sicherte sich die Bestzeit, alle drei Yamaha an der Spitze.

Das erste freie MotoGP-Training auf dem MotorLand Aragón wurde um mehr als eine halbe Stunde verschoben, weil um 9.50 Uhr nur eine Asphalttemperatur von 10 Grad gemessen wurde. Michelin-Rennchef Piero Taramasso empfahl dann eine Verschiebung. Um 10.25 Uhr wurde die Boxengasse schliesslich geöffnet.

Von den Topfahrern stürzte Johann Zarco ohne Vorwarnung nach ca. zehn Minuten beim Rausfahren aus Turn 13, als er spektakulär über das Vorderrad wegrutschte.

Nach 17 Minuten führte Franco Morbidelli mit 1:50,833 min vor Fabio Quartararo (+ 0,244 sec), Pol Espargaró (+ 0,447 sec), Maverick Viñales, Lecuona, Nakagami, Alex Márquez, Binder. 9. Bradl, + 1,227 sec.

Dann blockierte bei Viñales beim Anbremsen von Turn 14 das Vorderrad, er konnte jedoch einen Crash verhindern.

Ducati-Teamkoordinator Davide Tardozzi berichtete dann nach Unterhaltungen mit Dovizioso und Petrucci, dass die Fahrer über «null Grip» klagten und deshalb vorsichtig ans Werk gingen, um die höheren Temperaturen im FP2 abzuwarten.

22 Minuten vor dem Ende, also kurz nach Halbzeit, rutschte Moto2-Weltmeister Alex Márquez beim Einbiegen in der Turn-2-Rechtskurve das Vorderrad weg.

Stand 19 Minuten vor dem Ende: 1. Morbidelli, 1:50,433 min. 2. Viñale, + 0,019 sec. 3. Quartararo. 4. Nakagami. 5. Pol Espargaró, + 0,447. 6. Mir. 7. Lecuona. 8. Alex Márqzez. 9. Binder. 10. Bradl, + 1,227. 11. Rins. 12. Rabat. 13. Aleix Espargaró. 14. Crutchlow, 15. Zarco. 16. Oliveira. 17. Dovizioso. 18. Bagnaia. 19. Miller. 20. Petrucci.

Das bedeutete: Die Ducati-Fahrer bringen wie in Le Mans keine Temperatur in die Reifen, die vier GP20-Piloten lagen geschlossen auf den letzten vier Plätzen. Denn Bradley Smith ging erst später auf die Strecke, er leidet noch an den Prellungen von Le Mans.

13 Minuten vor dem Finish des FP1 lag Viñales mit der neuen Bestzeit von 1:49,866 min an erster Stelle vor Quartararo, der jetzt satte 0,399 sec zurücklag. Stefan Bradl weiter an zehnter Stelle.

Rund zehn Minuten vor Schluss stürzte Rookie Iker Lecuona (Red Bull Tech3-KTM) über das Vorderrad, nachdem er die Reifen in der Runde zurvor wegen einer langsamen Runde zu weit abkühlen hatte lassen. Nachher stürzte auch noch Morbidelli in Turn 14.

Jack Miller berichtete nachher an der Box, in Turn 2 und 14 müsse man auch wegen des böigen Winds auf der Hut sein. Er wehte mit 24 km/h aus dem Norden.

Nach 45 heiklen Minuten blieb Maverick Viñales an erster Stelle. Am Ende verbeserte sich Alex Márquez noch auf Platz 4, doch WM-Leader Fabio Quartararo stürzte in Turn 8 bei hohem Speed auf schmerzhafte Weise in der spanischen «Corks Screw».

Ergebnis FP1, Aragón, MotoGP

1. Viñales, Yamaha, 1:49,866 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,085 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,276

4. Alex Márquez, Honda, + 0,310

5. Nakagami, Honda, + 0,554

6. Mir, Suzuki, + 0,559

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,598

8. Crutchlow, Honda, + 0,732

9. Rins, Suzuki, + 0,855

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,935

11. Binder, KTM, + 1,107

12. Miller, Ducati, + 1,353

13. Lecuona, KTM, + 1,375

14. Bradl, Honda, + 1,419

15. Petrucci, Ducati, + 1,474

16. Oliveira, KTM, + 1,491

17. Dovizioso, Ducati, + 1,542

18. Smith, Aprilia, + 1,576

19. Rabat, Ducati, + 1,715

20. Zarco, Ducati, + 1,941

21. Bagnaia, Ducati, + 2,068

Ergebnis FP1 Aragón, Moto3

1. Darryn Binder, KTM, 1:59,812 min

2. Celestino Vietti, KTM, + 0,331 sec

3. John McPhee, Honda, + 0,503

4. Raul Fernandez, KTM, + 0,554

5. Niccoló Antonelli, Honda, + 0,696

6. Alonso Lopez, Husqvarna, + 0,758

7. Ai Ogura, Honda, + 0,765

8. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,835

9. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,843

10. Yuki Kunii, Honda, + 0,865

11. Barry Baltus, KTM, + 0,939

12. Deniz Öncü, KTM, + 0,995

13. Albert Arenas, KTM, + 1,012

14. Andrea Migno, KTM, + 1,167



Ferner:

25. Jason Dupasquier, KTM, + 2,731

27. Maximilian Kofler, KTM, +3,038