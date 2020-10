Franco Morbidelli (Yamaha/3.): «Wir leiden weniger»

Im Gegensatz zu seinem erkrankten Vorbild Valentino Rossi kann Franco Morbidelli im MotorLand Aragón den Grand Prix in Angriff nehmen. Der erste Tag lief nach Plan, obwohl der Italiener stürzte. Schnell war er dennoch.

Franco Morbidelli fährt ohne den Druck, den seine Yamaha-Kollegen Maverick Vinales und Fabio Quartararo verspüren. Der Italiener hat bereits 38 Punkte in der WM-Gesamtwertung Rückstand und zählt nicht zum engsten Favoritenkreis auf den MotoGP-Titel. Seiner Motivation schadet dieser Umstand nicht, denn in Aragón legte er in der kombinierten Zeitenliste mit dem dritten Platz los.

Morbidellis Fazit lautet: «Es war ein positiver Tag für uns. Wir haben das Wochenende gut begonnen und tatsächlich waren alle Yamaha ganz vorne dabei. Am Morgen waren die Bedingungen knifflig, die Temperaturen niedrig und der Wind wehte ziemlich stark. Wir scheinen unter diesen Bedingungen jedoch etwas weniger zu leiden als die anderen Hersteller. Ich habe heute Morgen einen Fehler gemacht: Ich hatte eine langsame Runde wegen einer gelben Flagge und bin dann gestürzt, als ich wieder schneller werden wollte.»

Das hatte aber keinen großen Einfluss und Morbidelli stand unbeschadet wieder auf. Nach seiner Nullnummer in Le Mans will er diesmal wieder Punkte einfahren. Da er aber denkt, dass sich alle Piloten am Samstag noch steigern werden, will auch er noch eine Schippe drauflegen. Schließlich geht es in erster Linie darum, sich direkt für Q2 zu qualifizieren. Er sagt: «Ich denke, wir können uns alle verbessern, denn laut Wettervorhersage sollten die Bedingungen am Samstag etwas besser sein, und es wird mehr Gummi auf der Strecke geben.»

Das Ziel für Sonntag ist ebenfalls definiert: «Ich bin in der Lage, um den Sieg mitzufahren. Wir hatten auch in Frankreich die Pace, um im Trockenen zu gewinnen. Wir werden sehen, wie es am Sonntag laufen wird.»

Im Gegensatz zu Idol Valentino Rossi kann Morbidelli im MotorLand antreten. Das Duo war gemeinsam aus Le Mans abgereist. Der neunfache Weltmeister hatte sich dann aber mit dem Coronavirus infiziert, während Morbidellis Tests allesamt negativ waren. Er erklärt: «Wir sind zusammen abgeflogen, das stimmt. Aber danach haben wir uns nicht mehr gesehen. Zwischen zwei Rennen, die an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden, trainieren die Fahrer der VR46-Akademie nicht gemeinsam. Mir tut es leid, dass es Valentino erwischt hat. Es zeigt, dass wir die Regeln respektieren und einhalten müssen. Es kann jeden treffen.»

Aragón, MotoGP, kombinierte Zeitenliste, Freitag (16.10.)

1. Viñales, Yamaha, 1:47,771 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,249 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,447

4. Mir, Suzuki, + 0,730

5. Crutchlow, Honda, + 0,827

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,899

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,975

8. Alex Márquez, Honda, + 1,052

9. Nakagami, Honda, + 1,053

10. Rins, Suzuki, + 1,068

11. Zarco, Ducati, + 1,135

12. Rabat, Ducati, + 1,232

13. Dovizioso, Ducati, + 1,244

14. Miller, Ducati, + 1,255

15. Petrucci, Ducati, + 1,336

16. Lecuona, KTM, + 1,394

17. Oliveira, KTM, + 1,437

18. Smith, Aprilia, + 1,487

19. Bagnaia, Ducati, + 1,717

20. Bradl, Honda, + 2,320

21. Binder, KTM, + 2,473

Ergebnis FP1, Aragón, MotoGP

1. Viñales, Yamaha, 1:49,866 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,085 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,276

4. Alex Márquez, Honda, + 0,310

5. Nakagami, Honda, + 0,554

6. Mir, Suzuki, + 0,559

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,598

8. Crutchlow, Honda, + 0,732

9. Rins, Suzuki, + 0,855

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,935

11. Binder, KTM, + 1,107

12. Miller, Ducati, + 1,353

13. Lecuona, KTM, + 1,375

14. Bradl, Honda, + 1,419

15. Petrucci, Ducati, + 1,474

16. Oliveira, KTM, + 1,491

17. Dovizioso, Ducati, + 1,542

18. Smith, Aprilia, + 1,576

19. Rabat, Ducati, + 1,715

20. Zarco, Ducati, + 1,941

21. Bagnaia, Ducati, + 2,068