Jack Miller (Ducati): Über Wind, Wetter und Smith

Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller braucht anch dem Motorschaden von Le Mans dringend Punkte. Doch im FP3 stand ihm Bradley Smith im Weg, der Wind bremste die Ducati-Asse ebenfalls ein.

Jack Miller zeigte schon im FP1 in Aragón sichtlich Mühe, mit der Ducati GP20 auf dieser Strecke und bei diesen niedrigen Asphalttemperaturen die reifen auf die gewünschte Betriebstemperatur zu bringen. Und nach dem FP2 hält sich der Australier aus dem Pramac-Ducati-Team nur an 14. Stelle, knapp hinter Titelanwärter Andrea Dovizioso, dessen Platz im Werksteam er 2021 übernehmen wird.

«Leider ist mir im FP2 Bradley Smith in meiner besten Runde in die Quere gekommen, deshalb habe ich im letzten Sektor kostbare Zeit verloren, Und genau dieser Sektor ist hier unser einziger starker Punkt. Wie auch immer, wir haben höllische Mühe mit dem Wind. Die Sektoren 1 und 2 sind in dieser Hinsicht sehr schwierig für uns. Hoffentlich lässt der Wind morgen und am Sonntag etwas nach. In der Früh kam zum Wind noch die Kälte dazu. Turn 2 war jede Runde für uns ein kompletter Albtraum. Der Wind wollte mich dort jedes Mal vom Motorrad blasen. Man musste das Bike dort sehr behutsam umlegen. Klar, die kühlen Temperaturen sind unangenehm. Aber unser größtes Problem ist der Wind. Das ist sicher. Alle Ducati-Fahrer haben Mühe damit. der Wind hat uns schon in Barcelona am Freitag geplagt. Als er schwächer wurde, kamen wir ab Samstag dort besser zurecht. Dann wurden wir konkurrenzfähiger.»

Woher kommt die Wind-Empfindlichkeit der Desmosedici? Liegt es an den voluminösen Flügeln? Miller: «Es hat damit zu tun, wie dieses Bike funktioniert. Und die riesige vordere Verkleidung ist sicher nicht hilfreich. Bei Wind brauchst du ein Motorrad, das ein gutes Turning hat. In diesem Bereich haben wir aber immer noch Nachteile – selbst an einem perfekten Tag. Und wenn böiger Wind herrscht, verschlimmert sich die Situation. »

Seltsamerweise schaffte Johann Zarco mit der GP19 immer wieder Topzeiten, ohne technische Mätzchen wie «holeshot device» und «ride height adjuster». Er landete am Freitag auf Platz 11 – als bester Ducati-Pilot.

Miller hofft jetzt auf eine Zeitenverbesserung am Samstag im FP3, denn er will den Umweg über das Qualifying 1 vermeiden. «Es wird weniger windig sein. Das sollte uns helfen. Und ich habe noch einige Trümpfe im Ärmel. Außerdem haben wir heute die weichen Hinterreifen aufgespart für das FP3. Ich kann mir also einige flotte Runs einteilen. Wenn ich im Rennen aufs Podium kommen will, muss ich morgen in eine der zwei ersten Reihen fahren. Bei allen Rennen in diesem Jahr war die Startposition extrem wichtig. Das ist wirklich notwendig. Ich denke, wir haben eine gute Chance. Heute sah es zwar nicht so ideal aus. Aber ohne die Behinderung durch Smith wäre ich heute schon auf Platz 8 gefahren; dann wäre ich schon auf dem besten Weg ins Q2. Jetzt müssen wir es im FP3 ausbiegen, auch wenn das Wetter wieder sehr kühl sein wird. Es wird dann schwierig sein, Temperatur in den Vorderreifen zu bringen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass das FP3 um eine halbe Stunde nach hinten verschoben wurde auf 10.25 Uhr. Wie heute das FP1.»

Aragón, MotoGP, kombinierte Zeitenliste, Freitag (16.10.)

1. Viñales, Yamaha, 1:47,771 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,249 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,447

4. Mir, Suzuki, + 0,730

5. Crutchlow, Honda, + 0,827

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,899

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,975

8. Alex Márquez, Honda, + 1,052

9. Nakagami, Honda, + 1,053

10. Rins, Suzuki, + 1,068

11. Zarco, Ducati, + 1,135

12. Rabat, Ducati, + 1,232

13. Dovizioso, Ducati, + 1,244

14. Miller, Ducati, + 1,255

15. Petrucci, Ducati, + 1,336

16. Lecuona, KTM, + 1,394

17. Oliveira, KTM, + 1,437

18. Smith, Aprilia, + 1,487

19. Bagnaia, Ducati, + 1,717

20. Bradl, Honda, + 2,320

21. Binder, KTM, + 2,473

Ergebnis FP1, Aragón, MotoGP

1. Viñales, Yamaha, 1:49,866 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,085 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,276

4. Alex Márquez, Honda, + 0,310

5. Nakagami, Honda, + 0,554

6. Mir, Suzuki, + 0,559

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,598

8. Crutchlow, Honda, + 0,732

9. Rins, Suzuki, + 0,855

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,935

11. Binder, KTM, + 1,107

12. Miller, Ducati, + 1,353

13. Lecuona, KTM, + 1,375

14. Bradl, Honda, + 1,419

15. Petrucci, Ducati, + 1,474

16. Oliveira, KTM, + 1,491

17. Dovizioso, Ducati, + 1,542

18. Smith, Aprilia, + 1,576

19. Rabat, Ducati, + 1,715

20. Zarco, Ducati, + 1,941

21. Bagnaia, Ducati, + 2,068