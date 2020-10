Maverick Viñales (Yamaha/2.): Mehr Grip, gutes Gefühl

Maverick Viñales ist beim Teruel-GP als Yamaha-Werkspilot auf sich alleine gestellt. Nach dem ersten Tag und P2 in der kombinierten Zeitenliste ist der Spanier zufrieden. Er glaubt, Fortschritte gemacht zu haben.

Für Maverick Viñales lief der erste Tag beim Teruel-GP eigentlich so, wie die meisten Freitage in dieser Saison. Der Spanier mischte vorne mit und war mit der Geschwindigkeit auf eine gezeitete Runde zufrieden. Erst kürzlich hatte er gesagt, er wolle sich noch mehr auf die Stärken der Yamaha M1 fokussieren und diese noch weiter verbessern. Das Ergebnis am Freitag: Ein zweiter Platz in der kombinierten Zeitenliste.

Viñales bilanzierte: «Ich habe ein großartiges Gefühl auf dem Motorrad. Wir konnten einige Dinge testen, die wir eigentlich erst in Valencia ausprobieren wollten. Insgesamt war es ein guter Start.»

Doch woran hat Viñales, der als Yamaha-Werksfahrer nach dem Ausfall von Valentino Rossi auf sich alleine gestellt ist, überhaupt gearbeitet? Seine Antwort: «Es ging darum, mehr Grip zu finden und wir haben ihn gefunden. Man weiß natürlich nie, welche Verbesserungen die Konkurrenten machen, aber wir haben etwas anderes probiert. Die Richtung, die wir eingeschlagen haben, passt. Ich habe auch auf meinem Standard-Bike eine Verbesserung gesehen.»

Nun nutzt der Spanier in Aragón auch das technische Hilfsmittel «ride height adjuster». Die Rivalen von Ducati nutzen diesen Mechanismus schon seit fast einem Jahr. Dadurch senkt sich beim Beschleunigen das Heck ab. Gleichzeitig werden Wheelies vermieden. «Ich nutze das System hier nur in Kurve 15. Aber wir müssen das ausbauen. Ducati hat in Misano fast durchgehend darauf zurückgegriffen. Man muss die Präzision in den Kurven erhöhen, aber die Beschleunigung ist deutlich besser.»

Dementsprechend konzentriert sich Viñales also doch nicht ausschließlich auf die Stärken, sondern wirft auch einen Blick auf die Schwächen seiner Yamaha. Dazu gehört übrigens auch die Rennpace. Das haben die vergangenen Rennen immer wieder gezeigt.

Teruel-GP, MotoGP, kombinierten Zeiten nach FP2 (23.10.)

1. Nakagami, Honda, 1:47,782 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,175 sec

3. Crutchlow, Honda, + 0,329

4. Quartararo, Yamaha, + 0,382

5. Mir, Suzuki, + 0,400

6. Alex Márquez, Honda, + 0,402

7. Rins, Suzuki, + 0,408

8. Lecuona, KTM, + 0,578

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,644

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,657

11. Bradl, Honda, + 0,662

12. Oliveira, KTM, + 0,745

13. Zarco, Ducati, + 0,750

14. Binder, KTM, + 0,763

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,830

16. Smith, Aprilia, + 1,028

17. Petrucci, Ducati, + 1,088

18. Miller, Ducati, + 1,429

19. Dovizioso, Ducati, + 1,458

20. Bagnaia, Ducati, + 1,537

21. Rabat, Ducati, + 1,951

