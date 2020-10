Brad Binder (KTM): So viel probiert wie nur möglich

Brad Binder ist mit dem ersten Tag des Teruel-GP-Wochenendes zufrieden. Der Südafrikaner hat mit P14 losgelegt. Es ist zwar noch Luft nach oben, aber die Reifenwahl stimmt ihn für denn Sonntag positiv.

Die Herangehensweise der vier KTM-Piloten hat sich ausgezahlt, findet Brad Binder. Das Quartett hat am Freitagmorgen jeweils unterschiedliche Dinge an den Bikes getestet, um so viele Lehren wie nur möglich aus dem ersten Tag des Teruel-GP zu ziehen. «Wir haben so viel ausprobiert wie nur möglich. Wir haben jetzt ein besseres Gefühl. Die Rundenzeit war noch nicht fantastisch, aber wenn wir den Weg bis zum Rennen weitergehen, dann sieht es ganz gut aus», meint der Südafrikaner nach P14 in der kombinierten Zeitenliste.

Speziell das Kurvenverhalten sei besser als noch zuletzt. Außerdem haben die Orangenen hinsichtlich der Reifenwahl einen Schritt nach vorne gemacht. «Wir waren in der Lage, mit der Medium-Variante zu fahren. Dadurch können wir unseren Vorteil, später zu bremsen, besser ausspielen», versprüht Binder Optimismus.

Beim ersten Rennen in Aragón setzte der MotoGP-Neuling sowohl vorne als auch hinten auf die weiche Variante. «Mit dem Hinterreifen war der Grip gut, aber im Verlauf des Rennens ist der Vorderreifen kollabiert, deswegen ist die Medium-Variante besser», erklärt Binder.

Für ihn geht es im direkten Duell mit Alex Márquez (Honda) um die Rookie-Wertung. Diesbezüglich hat Binder in den letzten Wochen sein einst komfortables Polster eingebüßt. Das Duo ist inzwischen punktgleich. Binder, der diesen Titel holen möchte, sagt: «Ich habe in den bisherigen Rennen einige Fehler gemacht und gute Platzierungen weggeworfen. Das ist natürlich nicht gut.»

Er wird es so sehen, wie sein Teamkollege Pol Espargaró, der schon am Donnerstag den Turnaround prophezeit hatte. Wenn Binders Gefühl ihn nicht täuscht, dann wird auch ihm diese Kehrtwende gelingen.

Teruel-GP, MotoGP, kombinierten Zeiten nach FP2 (23.10.)

1. Nakagami, Honda, 1:47,782 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,175 sec

3. Crutchlow, Honda, + 0,329

4. Quartararo, Yamaha, + 0,382

5. Mir, Suzuki, + 0,400

6. Alex Márquez, Honda, + 0,402

7. Rins, Suzuki, + 0,408

8. Lecuona, KTM, + 0,578

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,644

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,657

11. Bradl, Honda, + 0,662

12. Oliveira, KTM, + 0,745

13. Zarco, Ducati, + 0,750

14. Binder, KTM, + 0,763

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,830

16. Smith, Aprilia, + 1,028

17. Petrucci, Ducati, + 1,088

18. Miller, Ducati, + 1,429

19. Dovizioso, Ducati, + 1,458

20. Bagnaia, Ducati, + 1,537

21. Rabat, Ducati, + 1,951

