Joan Mir (Suzuki/5.): «Bin überrascht von Honda»

Die Suzuki-Werksfahrer Joan Mir und Alex Rins beendeten den Freitag beim Teruel-GP auf den Plätzen 5 und 7. Die Arbeit am Set-up stand beim Start ins zweite Aragón-Wochenende im Vordergrund.

Joan Mir war nach dem fünften Platz am Freitag zufrieden, vor allem im Hinblick auf das zweite Aragón-Rennen am Sonntag: «Es war ein großartiger Tag. Wir haben uns sehr darauf konzentriert, auf gebrauchten Reifen zu arbeiten. Unsere Pace war nicht so schlecht. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, um zu verstehen, was im Rennen mit dem Vorderreifen passiert ist. Das ist wichtig zu verstehen, ich habe dem Team viele Informationen weitergegeben und das alles wird jetzt analysiert, um ein großartiges Paket für das Wochenende zu haben.»

Schon jetzt zeigt sich der Suzuki-Werksfahrer überzeugt von seinem Paket, auch wenn die GSX-RR in Sachen Top-Speed nicht vorne mitspielte: «Unser Paket ist schon recht gut, ich mache mir überhaupt keine Sorgen über die Power. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir mit den gebrauchten Motoren unterwegs waren, das kann man fühlen und sehen. Das einzige Problem ist, dass der Vorderreifen auf der linken Flanke ein bisschen zerstört war. Es scheint am Set-up gelegen zu sein, daran arbeiten wir, um es zu verstehen. Denn es ist wichtig, dieses Problem nicht mehr zu haben. Das hat uns im letzten Rennen aus dem Kampf um den Sieg genommen. Wir konzentrieren uns also voll darauf schnell zu sein, ohne dieses Problem zu haben.»

Die bisherigen Doppel-Events der Saison haben jedoch gezeigt, dass sich das MotoGP-Feld am zweiten Rennwochenende noch enger zusammenschiebt. Beunruhigen die Fortschritte der Konkurrenz? «Sicher wird es ausgeglichener sein», glaubt auch der WM-Leader. «Viele Runden auf dieser Strecke bringen viele Informationen ein. Ich bin überrascht von Honda, die sind wirklich schnell. Sie haben wohl etwas gefunden, weil alle Fahrer – auch der Testfahrer – super schnell sind. Das wird interessant zu sehen, wie ihr Bike im Rennen läuft. Ich glaube, dass Nakagami im Moment die beste Pace hat. Wir haben auch mit dem Medium-Hinterreifen gearbeitet, den ich nicht so mag. Mal schauen, ob ich mich mit dem Soft ein bisschen besser fühle. Das ist normalerweise der Reifen fürs Rennen», sieht der 23-jährige Spanier Luft nach oben.

Auch sein Teamkollege und Sieger des Aragón-GP, Alex Rins, sprach am Freitagabend von einem guten Tag. «Wir haben uns darauf konzentriert, am Set-up Änderungen vorzunehmen, um etwas mehr Grip und Traktion zu finden. Es war gut», berichtete der inzwischen dreifache MotoGP-Rennsieger. «Wir lassen den letzten Soft-Reifen für morgen Vormittag drauf, um zu sehen, ob es noch immer gut funktioniert. Wenn das der Fall ist, werden wir es so beibehalten, weil ich etwas mehr Grip am Hinterrad gefühlt habe. Mal schauen, ob der Job, den wir heute gemacht haben, gut war.»

Teruel-GP, MotoGP, kombinierten Zeitenliste nach FP2 (23.10.)

1. Nakagami, Honda, 1:47,782 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,175 sec

3. Crutchlow, Honda, + 0,329

4. Quartararo, Yamaha, + 0,382

5. Mir, Suzuki, + 0,400

6. Alex Márquez, Honda, + 0,402

7. Rins, Suzuki, + 0,408

8. Lecuona, KTM, + 0,578

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,644

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,657

11. Bradl, Honda, + 0,662

12. Oliveira, KTM, + 0,745

13. Zarco, Ducati, + 0,750

14. Binder, KTM, + 0,763

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,830

16. Smith, Aprilia, + 1,028

17. Petrucci, Ducati, + 1,088

18. Miller, Ducati, + 1,429

19. Dovizioso, Ducati, + 1,458

20. Bagnaia, Ducati, + 1,537

21. Rabat, Ducati, + 1,951