Binder gegen Miller & Daniel gegen Lüthi: Penaltys!

Die MotoGP-Stewards haben Brad Binder und Kasma Daniel (Moto2) wegen unverantwortlicher Fahrweise, die zum Sturz eines Gegners führte, für Valencia mit Long-Lap-Penaltys bestraft.

Unmittelbar nach Start zum Moto-GP-Rennen beim «Liqui MoIy Teruel-GP» krachte heute um 13 Uhr der südafrikanische Red Bull KTM Factory Racing-Pilot Brad Binder in Kurve 2 im Motorland Aragón in das Heck der Pramac-Ducati von Jack Miller. In der Moto2-Klassse war es der übereifrige Kasma Daniel (ONEXOX TKKR SAG Team), der einen Gegner zu Fall brachte. Brad Binder und Kasma Daniel wurden deshalb wegen unverantwortlicher Fahrweise, die zu einem Crash führte, zu einem Long-Lap-Penalty verdonnert. Und zwar wegen des Verstosses gegen den Artikel 1:21.2 der FIM World Championship Grand Prix Regulations. Die beiden Sünder müssen die Strafe beim WM-Lauf «Gran Premio de Europa» am 8. November auf dem Valencia Circuit verbüssen, das hat der FIM MotoGP Stewards Panel beschlossen.

Kasma Daniel hingegen hat im Moto2-Rennen den Schweizer Tom Lüthi um 14.31 Uhr gleich in Turn 1 aus dem Rennen befördert. Der Malaysia lag am Boden, der Schweizer konnte nicht ausweichen. Die Fahrer verlieren bei einem Long-Lap-Penalty im Rennen je nach Strecke zwischen 2 bis 3 Sekunden,.