Erneut negativ: Valentino Rossi darf ab FP3 fahren

Valentino Rossi ist zurück in der Yamaha-Box

Die beiden MotoGP-Rennen in Aragón verpasste Valentino Rossi wegen einer Covid-19-Infektion. Den Europa-GP in Valencia darf der Yamaha-Star nach zwei negativen PCR-Tests nun bestreiten.

Erst am Donnerstagabend bekam Valentino Rossi ein negatives Testergebnis und damit grünes Licht, um nach Spanien zu reisen. In Valencia angekommen musste sich der 41-jährige Italiener aber laut FIM-Reglement und «Dorna MotoGP Medical Protocol» einem zweiten PCR-Test unterziehen.

In der Zwischenzeit übernahm Garret Gerloff die M1 des neunfachen Weltmeisters. Der Amerikaner, der normal für GRT Yamaha in der Superbike-WM startet, zog sich mit Platz 19 nach zwei freien Trainings gut aus der Affäre.

Ab dem FP3 am Samstagvormittag muss Gerloff aber wieder Rossi Platz machen. Über die sozialen Netzwerke teilte das Yamaha-Werksteam kurz nach dem FP2 in Valencia mit: «Valentino Rossis zweiter PCR-Test war negativ. Er ist zurück in der Box und wird morgen fahren.»

Ergebnisse MotoGP Valencia, 6.11., kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Miller, Ducati, 1:32,528 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,092 sec

3. Morbidelli, Yamaha, +0,276

4. Nakagami, Honda, +0,338

5. Pol Espargaró, KTM, +0,424

6. Rins, Suzuki, +0,629

7. Binder, KTM, +0,731

8. Dovizioso, Ducati, +0,764

9. Quartararo, Yamaha, +0,809

10. Mir, Suzuki, +0,877

11. Viñales, Yamaha, +0,882

12. Crutchlow, Honda, +0,935

13. Oliveira, KTM, +0,955

14. Bradl, Honda, +0,976

15. Bagnaia, Ducati, +0,987

16. Alex Márquez, Honda, +1,042

17. Zarco, Ducati, +1,211

18. Petrucci, Yamaha, +1,247

19. Gerloff, Yamaha, +1,579

20. Savadori, Aprilia +3,133

21. Rabat, Ducati, +4,162