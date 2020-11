Valentino Rossi freut sich auf Bruder in der MotoGP

Luca Marini kommt zu Valentino Rossi in die MotoGP-Klasse

Trotz der 18 Jahre Altersunterschied wird Valentino Rossi in der MotoGP-Saison 2021 erstmals in seiner Karriere auf seinen Bruder Luca Marini treffen. Ein stolzer und emotionaler Moment für den 41-jährigen Yamaha-Star.

Am gestrigen Samstag wurde offiziell bestätigt, dass Luca Marini 2021 in die MotoGP-WM aufsteigt: Der 23-jährige Italiener kommt bei Avintia Esponsorama Racing unter, er wird allerdings eine Ducati GP19 in den Farben von Sky und VR46 steuern.

Valentino Rossi freute sich natürlich für seinen Halbbruder: «Ich bin sehr happy für Luca, weil alle Fahrer davon träumen, in der MotoGP zu fahren. Er wird es bei Ducati tun, mit einem guten Motorrad und in einer guten Situation. Er hat mir immer gesagt, dass er es schaffen wollte, mit mir in einer Klasse zu fahren. Und im nächsten Jahr wird es zum ersten Mal passieren. Das wird schön und es wird auch eine schöne Motivation», ergänzte der 41-jährige Superstar.

Im Fahrerlager von Valencia gab der neunfache Weltmeister auch eine kleine Geschichte zum Besten: «Die ersten Erinnerungen, die ich an Luca als Baby habe, sind, als ich gerade meinen ersten WM-Titel gewonnen hatte, 1997. Luca war da gerade erst geboren, am 10. August 1997. Und ich habe die WM am 31. August 1997 gewonnen. Als ich nach Hause gekommen bin, als Weltmeister, erinnere ich mich daran, wie ich ihn im Arm hatte und er gerade erst 21 Tage alt war», erzählte der «Dottore» schmunzelnd.

«Wenn ich daran denke, dass wir im nächsten Jahr miteinander fahren – und vor allem in der MotoGP, wovon alle Fahrer träumen… das macht mich sehr stolz. Und vor allem freut es mich für ihn», bekräftigte Rossi, der 2021 bekanntlich in den Diensten von Petronas Yamaha steht. Es wird seine 26. WM-Saison sein.

So sehen die MotoGP-Teams 2021 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró



Ducati Team

Jack Miller, Pecco Bagnaia



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Fabio Quartararo



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Andrea Iannone? Cal Crutchlow?



Pramac Racing

Jorge Martin, Johann Zarco



Esponsorama Avintia Racing

Luca Marini, Enea Bastianini



Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Franco Morbidelli



LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami



Red Bull KTM Tech3

Danilo Petrucci, Iker Lecuona