Warm-up Europa-GP: WM-Leader Joan Mir gibt Tempo vor

In letzter Sekunde sicherte sich Suzuki-Ecstar-Pilot Joan Mir die Bestzeit im MotoGP-Warm-up. Stefan Bradl reihte sich auf Position 18 direkt vor Rückkehrer Valentino Rossi ein.

Am Vortag hatte Pol Espargaró die Pole zum Europa-GP in Valencia erobert, damit hat sich der Spanier aus dem Red Bull KTM Factory Racing Team zum zweiten Mal nach dem Steiermark-GP die beste Ausgangslage für den GP gesichert. Auch Suzuki-Pilot Alex Rins und Takaaki Nakagami auf der LCR-Honda dürfen das erste Kräftemessen auf dem Circuit Ricardo Tormo aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen. Stefan Bradl darf vom 13. Platz losfahren, Rückkehrer Valentino Rossi reiht sich auf Position 17 ein.

Doch vor dem Grand Prix stand noch das 20-minütige Warm-up auf dem Programm, das die MotoGP-Stars bei 15 Grad Aussen- und 14 Grad Streckentemperatur in Angriff nahmen. «Die kühlen Temperaturen sorgen dafür, dass wir nicht die brauchbarsten Informationen sammeln werden, wenn es um die Reifenwahl fürs Rennen geht», erklärte Suzuki-Teammanager Davide Brivio bei den Kollegen von «MotoGP.com». Das lag nicht zuletzt an der frühen Startzeit, denn sowohl am Freitag als auch am Samstag waren die MotoGP-Stars erst um 10.55h zum Training ausgerückt.

Nakagami übernahm zunächst mit 1:33,093 min die Spitzenposition vor Jack Miller, wurde kurz darauf aber von Rins (1:32,764 min) von derselben verdrängt. Der Spanier konnte sich nicht lange darüber freuen, denn bald darauf legte der WM-Zweite Fabio Quartararo mit 1:32,709 min eine neue Messlatte. Rins liess sich davon nicht beirren und verbesserte die Bestmarke auf 1:32,576 min, während Rossi auf Position 14 und Bradl auf Position 16 lagen.

Rins führte die Zeitenliste auch zur Halbzeit an, doch kurz danach legte Nakagami nach und rückte mit 1:32,371 min auf den ersten Platz vor Rins und Miller vor. Pol Espargaró folgte auf der vierten Position, Bradl lag auf Platz 16 und Rossi auf Platz 18.

Einige Piloten steuerten während des Warm-ups die Box an, um auf einer anderen Reifenmischung auszurücken, dazu gehörte auch der neunfache Weltmeister und sein Yamaha-Teamkollege Maverick Viñales, der auf der Medium-Mischung vorne und hinten auf Position 13 vorrückte.

Sechs Minuten vor dem Ende war es Aleix Espargaró, der mit 1:32,292 min die Spitzenposition übernahm. Der Aprilia-Pilot hatte den mittelharten Vorderreifen und den weichen Hinterreifen aufgezogen, als er Nakagami von der Spitze verdrängte. Hinter dem Japaner folgten Franco Morbidelli, Miller, Rins, Brad Binder und Pol Espargaró. Rossi war auf Position 15 vorgerückt, Bradl belegte drei Minuten vor dem Ende den 18. Platz.

Aleix Espargaró konnte sich lange an der Spitze halten, doch am Ende war es Joan Mir, der die Bestzeit aufstellte. Der WM-Leader schaffte es in 1:32,251 min um die Piste, womit er 41 Tausendstel schneller blieb als der Aprilia-Pilot. Miller, Nakagami und Pol Espargaró komplettierten die Top-5, Bradl blieb auf Position 18 und war damit eineinhalb Zehntel schneller als Rossi, der auf Position 19 folgte.