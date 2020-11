Europa-GP: Erster Sieg für Mir, Quartararo stürzt

Joan Mir gelang beim Europa-GP in Valencia ein großer Schritt in Richtung MotoGP-Titel 2020. Alex Rins machte den Suzuki-Doppelsieg perfekt. Pol Espargaró bescherte Red Bull KTM einen weiteren Podestplatz.

Vor dem ersten MotoGP-Rennen des Valencia-Doppels trennten die Top-6 nur 32 Punkte – so eng war es drei Grand Prix vor Schuss noch nie, seit das aktuelle Punktesystem 1993 eingeführt wurde. Für den WM-Dritten Maverick Viñales gab es allerdings schon im Vorfeld einen empfindlichen Rückschlag: Weil er einen zusätzlichen sechsten Motor in Betrieb nahm, muss der Yamaha-Werksfahrer beim Europa-GP aus der Boxengasse losfahren, fünf Sekunden nach Erlöschen der Ampel.



Bestraft wurde auch Aleix Espargaró: Der Aprilia-Werksfahrer wurde von Startplatz 6 auf 9 verbannt, weil er im Q2 die blaue Flagge bei der Ausfahrt aus der Boxengasse nicht beachtet hatte und so Franco Morbidelli im Weg gestanden war.

Beste Voraussetzungen boten sich dagegen für Pole-Setter Pol Espargaró (Red Bull KTM), ebenfalls aus der ersten Startreihe kamen Suzuki-Ass Alex Rins und LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami. WM-Leader Joan Mir (Suzuki) lauerte in der zweiten Startreihe. Sein erster Verfolger Fabio Quartararo tat sich auf nasser Fahrbahn schwer und steht nur auf Startplatz 11.



Aber am heutigen Sonntag sind die Bedingungen erstmals an diesem Wochenende komplett trocken, die Karten werden bei 27 Grad Asphalttemperatur also neu gemischt. Die größte Frage betraf die Reifen: So entschieden sich etwa die drei KTM-Piloten im Grid noch für den harten Vorderreifen. Hinten setzte der Großteil des Feldes auf den Medium. Die Suzuki-Werksfahrer wählten Medium-Medium, Morbidelli sogar Hard vorne und hinten.

Während es für Yamaha noch schlimmer kommen sollte, angefangen mit dem frühen Sturz von Quartararo, machten die Suzuki von Anfang an einen starken Eindruck. Nur Pol Espargaró hielt einigermaßen mit, den Sieg machten sich aber Rins und Mir aus, wobei der WM-Leader zehn Runden vor Schluss einen Fehler seines Teamkollegen nutzte und dann keinen Zweifel mehr daran aufkommen ließ, dass er in dieser verrückten Saison der Anwärter auf die Nachfolge von Marc Márquez ist.

So lief das Rennen:

Start: Pol geht in Führung, dahinter reihen sich Rins und Nakagami ein. Mir verliert keine Zeit und nimmt sich gleich Taka vor.



1. Runde: Aleix Espargaró und Fabio Quartararo stürzen in Kurve 8. Die Zeitlupe zeigt: Sie stürzen zwar synchron, aber ohne Berührung, Quartararo zuckte wohl kurz, als der Aprilia-Pilot direkt vor ihm ausrutschte. Der Noch-WM-Zweite fährt zwar weiter, allerdings fehlen im 30 sec auf die Spitze. Er liegt sogar 10 sec hinter Viñales, der aus der Boxengasse kam.



2. Runde: Oliveira geht ebenfalls an Nakagami vorbei und ist neuer Vierter. Rins geht in Turn 11 an Pol Espargaró vorbei und übernimmt die Führung!



3. Runde: Rins führt vor Pol Espargaró, Mir, Oliveira, Nakagami, Zarco, Morbidelli, Dovi, Miller und Alex Márquez. Bradl auf Platz 13 und damit direkt vor Rossi. MotoGP-Neuling Savadori stürzt in Kurve 14.



4. Runde: Mir schiebt sich an Pol vorbei – Suzuki-Doppelführung! Brad Binder vollführt unterdessen den Long-Lap-Penalty, den er wegen des Vorfalls mit Miller im Teruel-GP aufgebrummt bekommen hatte: Er fällt von Platz 11 auf 16 zurück.



5. Runde: Valentino Rossi hat offensichtlich technische Probleme und bleibt mit seiner M1 hängen.



6. Runde: Pecco Bagnaia (11.) stürzt in Kurve 2, Crutchlow in Kurve 8.



7. Runde: Rins, Mir, Pol Espargaró und Oliveira bilden die Spitzengruppe, nach einer kleinen Lücke von 0,5 sec folgen Nakagami und Zarco. Weitere 1,3 sec dahinter folgen Miller, Morbidelli, Alex Márquez und Dovizioso.



8. Runde: Pol kämpft um den Anschluss an das Suzuki-Duo.



9. Runde: Bradl verliert Platz 11 an Petrucci. Miller hängt Morbidelli ab, der sich stattdessen vor Alex Márquez in Acht nehmen muss.



10. Runde: Pol Espargaró liegt 0,6 sec hinter dem Führungsduo, auf Oliveira hat er seinerseits eine halbe Sekunde Guthaben.

11. Runde: Alex Márquez geht an Morbidelli vorbei, der nur noch Neunter ist. Auch Bradl verliert einen weiteren Platz, Binder ist vorbei.



12. Runde: Für Yamaha wird es nicht besser, Dovi verdrängt Morbidelli auf Platz 10. An der Spitze schiebt sich Pol Espargaró wieder an Mir und Rins heran. Oliveira kommt nicht mit.



13. Runde: Rabat scheint Probleme zu haben, Viñales ist dadurch auf Platz 14 – und Quartararo als 15. wieder in den Punkterängen.



14. Runde: Das Trio an der Spitze liegt 1,5 sec vor Oliveira. Nakagami hängt am Heck der Tech3-KTM.



15. Runde: Pol Espargaró ist in Turn 1 etwas spät auf der Bremse, er muss kämpfen, um die Lücke wieder zu schließen. Nakagami holt sich Platz 4 von Oliveira.



16. Runde: Bei diesem Stand würde Joan Mir seine WM-Führung auf 27 Punkte ausbauen – ausgerechnet vor seinem Teamkollegen Rins. Aber der WM-Leader deutet schon an, dass er den ersten MotoGP-Sieg will. Er lauert hinter Rins.



17. Runde: In Kurve 8 lässt Rins die Tür offen – und Mir geht zehn Runden vor Schluss in Führung!



18. Runde: Mir fährt seine bisher schnellste Runde, er kommt 0,3 sec weg.



19. Runde: Der WM-Leader legt nach, neue schnellste Rennrunde, der Vorsprung wächst auf eine halbe Sekunde an.



20. Runde: Rins verliert ein weiteres Zehntel, hat nach hinten aber 0,6 sec auf Pol Espargaró.



21. Runde: Rins kann Mir nichts entgegensetzen, die Lücke wird größer.



22. Runde: Miller holt sich Platz 6 von Zarco. Morbidelli ist als bester Yamaha-Pilot nur noch Zwölfter. Brad Binder (10.) setzt die neue schnellste Rennrunde.



23. Runde: Mir ist auf und davon, der Vorsprung beträgt schon 1,3 sec.



24. Runde: Dovizioso geht auf Start-Ziel an Alex Márquez vorbei, der in Turn 1 stürzt!



25. Runde: Drei Runden vor Schluss haben sich die Positionen stabilisiert: Mir, Rins (+ 1,25 sec), Pol Espargaró (+ 1,9 sec), Nakagami (+ 2,9 sec) und Oliveira (+ 6,6 sec) bilden die Top-5.



26. Runde: Zarco scheint Mühe zu haben, er verliert zwei Plätze an Dovizioso und Binder. Der KTM-Rookie nimmt sich dann den Noch-Ducati-Werksfahrer vor – und geht vorbei auf Platz 7.



Letzte Runde: Mir fährt souverän seinem ersten MotoGP-Sieg entgegen. Pol versucht es, kommt aber nicht mehr näher an Rins heran. Somit gibt es den ersten Suzuki-Doppelsieg in der «premier class» seit 1982 in Hockenheim (Randy Mamola und Virginio Ferrari).



Joan Mir ist übrigens der neunte unterschiedliche Sieger im zwölften Rennen der MotoGP-Saison 2020. Damit macht er einen großen Schritt in Richtung Titel, denn sein Vorsprung beträgt zwei Grand Prix vor Schluss mit einem Schlag 37 Punkte.

MotoGP-Ergebnis Europa-GP, Valencia (8.11.):

1. Mir, Suzuki, 41:37,297 min

2. Rins, Suzuki, + 1,203 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 1,203

4. Nakagami, Honda, + 2,194

5. Oliveira, KTM, + 8,046

6. Miller, Ducati, + 8,755

7. Binder, KTM, + 10,137

8. Dovizioso, Ducati, + 10,801

9. Zarco, Ducati, + 11,550

10. Petrucci, Ducati, + 16,803

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,617

12. Bradl, Honda, + 24,350

13. Viñales, Yamaha, + 25,403

14. Quartararo, Yamaha, + 39,639

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 188 Punkte. 2. Ducati 181. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.