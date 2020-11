Cal Crutchlow (Honda/13.): «Ich hasse die 13»

LCR-Fahrer Cal Crutchlow erklärt nach dem ungeliebten 13. Startplatz für den Valencia-GP, warum er überhaupt den Umweg über Q1 antreten musste.

Nach FP2 lag Cal Crutchlow noch auf Platz 7, nach FP3 fehlten dem LCR-Honda-Piloten als 14. aber gerade einmal 0,065 sec auf die Top-10 und damit den direkten Einzug ins Q2. «Ich war definitiv enttäuscht darüber, nicht ins Q2 zu kommen. Als wir den Regen am Samstagmorgen gesehen haben, meinten ich, Jack [Miller] und ein paar andere: ‚Perfekt, wir kommen alle ins Q2.‘ Dann ist die Strecke aber sehr schnell abgetrocknet und wie wir gesehen haben, haben viele ihre Rundenzeit verbessert und mich, Dovi und den Rest aus dem Q2 geworfen», berichtete Cal.

Dem Briten gelang es am Samstagvormittag nicht, seine Freitagbestzeit zu unterbieten. «Ich hatte natürlich die Absicht meine Rundenzeit zu verbessern, aber ich bin in meiner besten Runde auf Savadori aufgelaufen. Ich habe ihm viel Abstand gelassen, 1,7 oder 1,8 Sekunden auf der Ziellinie – aber in Kurve 4 oder 5 hatte ich ihn schon eingeholt. Tja, ich hätte es offensichtlich besser timen müssen», stellte Crutchlow fest.

Im Q1 waren die Bedingungen bei einsetzendem Regen dann knifflig, gestand der 35-jährige Routinier. Am Ende fehlten ihm zwei Zehntel auf den letzten Q2-Platz. «Jetzt stehe ich auf Startplatz 13. Es ist merkwürdig, weil ich die Nummer 13 absolut hasse. Wir hatten in dieser Woche einen Freitag, den 13., und meine Boxen-Nummer ist auch die 13. Es ist das einzige, wo ich wirklich abergläubisch bin. Ich hasse die 13», verriet Cal.

Was erwartet der dreifache MotoGP-Rennsieger für sein vorletztes Rennen als Stammfahrer? «Das FP4 war schrecklich. Wir haben zwei verschiedene Bike-Abstimmungen ausprobiert und ich fühlte mich mit keiner Variante wohl. Also gingen wir für das Qualifying wieder auf das Set-up vom Freitag zurück. Wenn man das in Betracht zieht, glaube ich nicht, dass ich allzu schlecht war. Aber wir müssen uns verbessern», sagte er ganz offen.

Mehr traut er seinem LCR-Teamkollegen zu: «Taka erweckt den Anschein, als könne er das Rennen gewinnen – einmal mehr. Es könnte ein guter Kampf werden, zwischen vielen Fahrern. Wir haben an diesem Wochenende schon gesehen, dass 15 Fahrer in einer halben Sekunde lagen. Wenn Morbidelli vorne liegt, kann er vielleicht wegfahren. Wenn Taka in Führung geht, kann er vielleicht dasselbe tun. Ich glaube, dass es für Morbidelli schwierig wäre, ihn zu überholen. Aber auch Jack kann gewinnen. Mal sehen. Man weiß nie, was in den ersten Runden passiert.»

Ergebnisse MotoGP Qualifying 2 Valencia (14.11.):

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:30,191 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,096 sec

3. Takaaki Nakagami, Honda, +0,222

4. Johann Zarco, Ducati, +0,329

5. Pol Espargaro, KTM, +0,362

6. Maverick Vinales, Yamaha, +0,454

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,466

8. Pecco Bagnaia, Ducati, +0480

9. Brad Binder, KTM, +0,546

10. Miguel Oliveira, KTM, +0590

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 0,673

12. Joan Mir, Suzuki, +0,797



Die restlichen Startplätze nach Qualifying 1:

13. Cal Crutchlow, Honda, 1:31,159 min

14. Alex Rins, Suzuki, 1:31,594

15. Danilo Petrucci, Ducati, 1:31,601

16. Valentino Rossi, Yamaha, 1:31,604

17. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:31,606

18. Stefan Bradl, Honda, 1:31,831

19. Tito Rabat, Ducati, 1:32,063

20. Alex Marquez, Honda, 1:32,205

21. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:32,237