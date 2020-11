Brad Binder (KTM/5.): Start wieder eine Enttäuschung

Red Bull-KTM-Rookie Brad Binder zeigte beim zweiten MotoGP Rennen in Valencia eine starke Fahrt und ließ sich Platz 5 gutschreiben. «Leider hat's nicht für ein Podium gereicht.»

Brad Binder (25) sicherte sich in Valencia einen soliden fünften Platz und rundete einmal mehr ein bärenstarkes KTM-MotoGP-Ergebnis ab. Der Südafrikaner konnte kurz nach Halbzeit seinen Red Bull Tech3-KTM-Markenkollegen Miguel Oliveira überholen und sogar etwas näher an seinen Teamkollegen Pol Espargaró und Takaaki Nakagami heranfahren, die zu diesem Zeitpunkt um das Podium kämpften.

«Es war ein recht positives Rennen für uns», merkte der Sensationssieger von Brünn an, der von Platz 9 losgefahren war und aus der ersten Runde auch auf Platz 9 zurück kam. «Ich hatte keinen guten Start, den hätte ich heute aber definitiv gebraucht. Das war enttäuschend. Ich habe dann aber einen guten Rhythmus gefunden und auch ein paar Jungs überholen können.»

Der blonde Brünn-GP-Sieger erkannte nach dem zweiten Rennen auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia: «Es war am Ende das Beste, was für mich heute möglich war. Aber das hat leider nicht für ein Podium gereicht und für den Fight darum. Aber wir haben von Freitag weg wieder ganz gute Fortschritte gemacht.»

Binder, der am Ende auch noch von Taka Nakagamis Sturz profitierte, fügt an: «Ich bin zufrieden, denn wir haben im Rennen auch wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Ich muss weiter viel lernen, das steht fest. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch nächste Woche in Portimão einen guten Job machen können.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia-GP (15.11.):

1. Morbidelli, Yamaha, 41:22,478 min

2. Miller, Ducati, + 0,093 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 3,006

4. Rins, Suzuki, + 3,697

5. Binder, KTM, + 4,127

6. Oliveira, KTM, + 7,272

7. Mir, Suzuki, + 8,703

8. Dovizioso, Ducati, + 8,729

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,512

10. Viñales, Yamaha, + 19,043

11. Bagnaia, Ducati, + 19,456

12. Rossi, Yamaha, + 19,717

13. Crutchlow, Honda, + 23,802

14. Bradl, Honda, + 27,430

15. Petrucci, Ducati, + 30,619

16. Alex Márquez, Honda, + 30,619

17. Rabat, Ducati, + 42,365

18. Savadori, Aprilia, + 46,472

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.