Danilo Petrucci (15.): Das ist mir noch nie passiert

Danilo Petrucci hatte schon nach fünf Runden mit dem Grip zu kämpfen. Er meint, dass es nach zwölf Runden sogar gefährlich wurde. Nur mit Mühe konnte er einen Sturz verhindern. Dieser Umstand war für ihn neu.

Danilo Petrucci bleibt sich treu. Er macht gute Miene zum bösen Spiel und möchte sich auch nach dem enttäuschenden 15. Platz beim zweiten Rennen in Valencia weiter mit einem Lächeln von Ducati verabschieden. In Portimao wird er sein letztes Rennen für die Roten aus Borgo Panigale absolvieren, ehe er zu Red Bull KTM Tech3 wechseln wird.

Zum letzten GP der Saison in Spanien sagt Petrucci: «Ich habe mehr erwartet. Ich habe keine gute erste Runde erwischt, aber nach fünf Runden wurde es noch schlimmer. Ich hatte kaum noch Grip.» Der Reifen stabilisierte sich auch nicht mehr. Im Gegenteil, bestätigt der Italiener: «In Runde 12 war der Grip komplett weg, das ist mir noch nie passiert. Ich hatte wirklich Angst, einen Unfall zu bauen.» Aber es ging gut und am Ende holte der 30-Jährige noch einen Punkt für das Gesamtklassement.

Nun neigt sich die Reise mit Ducati aber allmählich tatsächlich dem Ende entgegen. In Portugal schließt sich das Kapitel und gleichzeitig ein Kreis, wie Petrucci erklärt: «2011 habe ich dort mein letztes Rennen in der Superstock-Meisterschaft gefahren, bevor ich in die MotoGP gewechselt bin und in Portimao gewonnen. Ich mag diese Strecke, aber mit einer MotoGP-Maschine gibt es natürlich viele Fragezeichen. Ich würde gerne mit einem guten Resultat im Rücken auf Wiedersehen sagen.» Das würde helfen, um sich nach einer kniffligen Saison wirklich mit einem Lächeln zu verabschieden.

MotoGP-Ergebnis, Valencia-GP (15.11.):



1. Morbidelli, Yamaha, 27 Runden in 41:22,478 min

2. Miller, Ducati, + 0,093 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 3,006

4. Rins, Suzuki, + 3,697

5. Binder, KTM, + 4,127

6. Oliveira, KTM, + 7,272

7. Mir, Suzuki, + 8,703

8. Dovizioso, Ducati, + 8,729

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,512

10. Viñales, Yamaha, + 19,043

11. Bagnaia, Ducati, + 19,456

12. Rossi, Yamaha, + 19,717

13. Crutchlow, Honda, + 23,802

14. Bradl, Honda, + 27,430

15. Petrucci, Ducati, + 30,619

16. Alex Márquez, Honda, + 30,619

17. Rabat, Ducati, + 42,365

18. Savadori, Aprilia, + 46,472

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.