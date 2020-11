Joan Mir: Gratulation von Jorge Lorenzo

Joan Mir (Suzuki) ist nach Jorge Lorenzo der nächste spanische Fahrer von der beliebten Ferien-Insel Mallorca, der sich zum MotoGP-Weltmeister gekrönt hat.

Vor fünf Jahren sicherte sich Jorge Lorenzo in Valencia in einem damals beinharten und erbittert geführten Stallduell gegen Valentino Rossi seinen fünften und letzten WM-Titel. Rossi musste damals nach dem berühmten Sepang-Clash mit Marc Márquez vom letzten Startplatz losfahren – Lorenzo verwaltete die Führung souverän.

Am Sonntag eroberte mit Suzuki-Star Joan Mir (23) ebenfalls ein Ausnahmekönner von der Insel Mallorca die WM-Krone in der Motorrad-Königsklasse. Deswegen wurde Lorenzo von WM-Promoter Dorna nach dem Rennen als offizieller Gratulant für seinen Landsmann medienwirksam per Video-Leitung zugeschaltet.

«Ich freue mich sehr für dich», versicherte Lorenzo. «Die Kritik jener Leute, die sagen, dass du nur ein Rennen gewonnen hast, teile ich nicht. Du warst der konstanteste und beste Fahrer. Es ist ein großer Tag für dich, für Spanien und speziell für Mallorca. Du hast Geschichte geschrieben. Suzuki ist 20 Jahre ohne WM-Titel geblieben, so gesehen hast du auch hier Geschichte geschrieben. Es war eine lange Zeit für Suzuki.»

Lorenzo unterstrich auch: «Du bist erst in deiner zweiten MotoGP-Saison, das ist unglaublich. Die Art wie du den Druck ausgehalten hast und ruhig geblieben bist, war unglaublich. Jetzt bist du als Weltmeister ein Mann. Wenn ich dir einen Tipp geben soll: Genieße jetzt die Zeit, sei ruhig mal wild. Du bist ja erst 23 und kannst noch viele Titel gewinnen. Genieße eine oder zwei Wochen mit deiner Familie, es ist sehr schwer so etwas zu erreichen. Ich möchte dir wirklich gratulieren.»

Mir bedankte sich: «Du warst immer ein Vorbild, wie du die Rennen angegangen bist. Als ich dich gewinnen gesehen habe, war ich noch daheim auf dem Sofa oder in den kleinen Kategorien. Du warst mental immer stark. Jetzt in dem Moment war es genau das. Es geht darum, was man zeigt und nicht das was man fühlt. Es war clever, wie du es gemacht hast.»

Lorenzo erinnert sich: «Vor dem ersten WM-Titel kann man nicht schlafen. Ich habe dir zuletzt auch gesagt, du sollst dich nur auf deine Performance konzentrieren, du hast es perfekt gemacht. Daher verdienst du den WM-Titel wirklich sehr.»

Lorenzo bewies sein geschultes Auge: «Ich habe mich viel mit Ergonomie befasst und habe jetzt gesehen, dass du schwarze Pads und Sticker auf dem Tank hast, an denen du dich abstützen kannst. Das hatte ich auch auf der Ducati und bei Honda, um beim Bremsen weniger Druck zu haben. Auch da hast du dich sehr verbessert.»

Joan Mir entgegnete: «Ja, wir haben das bei dir gesehen! Ich hatte im ersten Jahr kein gutes Gefühl auf dem Bike auf der Bremse. Diese Maßnahmen helfen mir jetzt, dass ich mehr Gewicht am Heck habe und nicht so schnell müde werde. Das System funktioniert auch bei mir gut.»

Lorenzo hatte einst für die WM-Partys einen Bus gemietet auf Mallorca.

Wo wird Mir feiern? «Ich wollte es in Mallorca machen, aber die Situation ist schwierig. Manche Leute sterben wegen Covid. Wir werden aber später sicher mal nach Mallorca gehen und feiern», meinte der neue World Champion.

MotoGP-Ergebnis, Valencia-GP (15.11.):

1. Morbidelli, Yamaha, 27 Runden in 41:22,478 min

2. Miller, Ducati, + 0,093 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 3,006

4. Rins, Suzuki, + 3,697

5. Binder, KTM, + 4,127

6. Oliveira, KTM, + 7,272

7. Mir, Suzuki, + 8,703

8. Dovizioso, Ducati, + 8,729

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,512

10. Viñales, Yamaha, + 19,043

11. Bagnaia, Ducati, + 19,456

12. Rossi, Yamaha, + 19,717

13. Crutchlow, Honda, + 23,802

14. Bradl, Honda, + 27,430

15. Petrucci, Ducati, + 30,619

16. Alex Márquez, Honda, + 30,619

17. Rabat, Ducati, + 42,365

18. Savadori, Aprilia, + 46,472

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.