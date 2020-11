Joan Mir und die Frage nach der Stallorder bei Suzuki

Zwei Titel hat Joan Mir mit dem Team Suzuki Ecstar bereits eingeheimst. Der Spanier will neben dem Fahrertitel und der Team-WM aber auch noch die Konstrukteurs-Krone holen. Er glaubt an ein gutes Paket für Portugal.

Die ganz große Party fiel bisher aus. Joan Mir genoss nach dem MotoGP-Titelgewinn am vergangenen Sonntag das Abendessen mit der Familie im kleinen Kreis. Kaltgetränke, laute Musik und tanzende Partygäste sind aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin nicht gestattet. Allerdings gibt es noch einen anderen Grund, weshalb Mir bisher auf die Bremse trat, denn der Spanier peilt mit Suzuki beim Saisonfinale in Portugal den Dreifacherfolg an.

Mir sagt vor dem GP in Portimao: «Eine große Feier war nicht möglich. Ich hatte auch in dieser Woche viele Interview-Termine und Nachrichten auf meinem Handy zu lesen, aber ich genieße den Moment.» Mit dem Team gab es übrigens am Mittwochabend ein Dinner.

Nun geht er mit einem neuen Ziel in das Saisonfinale. Mir möchte neben der Fahrer- und der Teamwertung auch die Konstrukteurswertung mit den Blau-Silbernen gewinnen. Er bekräftigt: «Dann würden wir aus dem guten Jahr ein sehr gutes machen. Ich bin voll fokussiert und hoffe, dass wir ein Paket haben, um um den Sieg mizukämpfen.»

Teamkollege Alex Rins kämpft noch um den Vize-Titel. Vor der Meisterschaft von Mir gab es beim Werk aus Hamamatsu keine Stallorder. Wie sieht es nun aus, da die erste Entscheidung schon gefallen ist und Mir nun Rins helfen könnte? Mirs Antwort: «Wir haben darüber noch nicht gesprochen, aber ich hätte kein Problem damit, ihm zu helfen. Würde man mich fragen, würde ich ihm helfen, wenn die Situation entstehen würde. Wenn wir aber nicht nahe beieinander sind, dann müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Aber andersherum hätte er auch mir ganz sicher geholfen.»

Nun, da sich Mir Weltmeister nennen darf, kann er sich außerdem mit der Frage beschäftigen, ob er von der Nummer 36 zur Nummer 1 auf dem Motorrad wechseln wird. «Ich habe das noch nicht entschieden», sagt Mir. «Die Nummer 1 auf der Suzuki wäre sicher schön, aber die 36 hat mir bisher Glück gebracht. Ich muss das noch entscheiden.»

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.