Portimão: Erste MotoGP-Pole für Oliveira, Bradl P6!

Lokalmatador Miguel Oliveira (Tech3 KTM) steht beim ersten MotoGP-Rennen auf dem «Autodromo Internacional do Algarve» auf der Pole-Position. Stefan Bradl (Honda) fuhr in die zweite Startreihe.

Cal Crutchlow und Franco Morbidelli schnappten sich im Q1 die letzten verbliebenen Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session des ersten Portugal-GP seit 2012 und gesellten sich damit zu den Top-10 aus den drei freien Trainings-Sessions. Erstmals dabei war in dieser Saison Stefan Bradl.



Was rechnet sich Stefan im Qualifying 2 noch aus? «Ich habe mit der Teilnahme am Q2 mein Ziel schon erreicht. Alles was jetzt noch kommt, ist ein Bonus», erklärte der Honda-Pilot gegenüber SPEEDWEEK.com.



Sein Markenkollege Takaaki Nakagami biss auf die Zähne: Im FP4 war er kurz zuvor erneut in Kurve 4 gestürzt, danach hielt er sich wieder die linke Hand.

Die Richtzeit setzte Morbidelli, eine 1:39,245 min, obwohl er nach dem Umweg über Q1 nur auf einem Medium-Hinterreifen angriff. Sein Petronas-Teamkollege Fabio Quartararo musste in Kurve 14 einen Schreckmoment überstehen, er blieb aber sitzen.



Zur Halbzeit der 15-minütigen Session lag Morbidelli 0,091 sec vor Jack Miller und 0,218 sec vor Johann Zarco. Bradl auf Platz 8.

Vier Minuten vor Schluss ging es in die entscheidende Phase – mit roten Sektoren bei Quartararo, Crutchlow, Zarco und Morbidelli.



Zarco stürzte dann aber in Kurve 8, während Morbidelli in 1:39,141 min eine neue Bestzeit setzte – und Bradl auf Platz 2 fuhr! Crutchlow verdrängte den Deutschen dann auf Rang 3.



Zwei Minuten vor Schluss war es Quartararo, der sich auf Platz 3 nach vorne schob, auch Miller war auf dem Vormarsch. Morbidelli gelang dann die erste 1:38er-Zeit auf dem «Autodromo Internacional do Algarve» – aber Miguel Oliveira machte ihm die Pole-Position noch streitig: In 1:38,892 min fuhr der Portugiese auf der Tech3-KTM bei seinem Heim-GP seine erste MotoGP-Pole ein.



Ausgerechnet sein Markenkollege Pol Espargaró gefährdete den Lokalmatador zwar noch mit zwei roten Sektoren, aber am Ende reihte er sich nur auf Platz 8 ein. Zarco schob sich dann noch als Siebter vor den Spanier. Bradl hielt sich auf Platz 6.

Ergebnis MotoGP, Q2, Portimão

1. Oliveira, KTM, 1:38,892 min

2. Morbidelli, Yamaha, 1:38,936

3. Miller, Ducati, 1:39,038

4. Crutchlow, Honda, 1:39,156

5. Quartararo, Yamaha, 1:39,199

6. Bradl, Honda, 1:39,204

7. Zarco, Ducati, 1:39,238

8. Viñales, Yamaha, 1:39,260

9. Pol Espargaró, KTM, 1:39,284

10. Rins, Suzuki, 1:39,467

11. Nakagami, Honda, 1:39,531

12. Dovizioso, Ducati, 1:39,587



Die weitere Startaufstellung:

13. Binder, KTM, 1:39,390 min

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,762

15. Bagnaia, Ducati, 1:40,019

16. Alex Márquez, Honda, 1:40,049

17. Rossi, Yamaha, 1:40,058

18. Petrucci, Ducati, 1:40,091

19. Savadori, Aprilia, 1:40,174

20. Mir, Suzuki, 1:40,290

21. Rabat, Ducati, 1:40,427

22. Kallio, KTM, 1:41,753