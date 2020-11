Preisverleihung: Edelmetall für die Besten der Welt

Direkt im Anschluss an das MotoGP-Finale in Portimao wurden vom Motorrad-Weltverband FIM die Trophäen für die verschiedenen Wertungen verliehen.

Die MotoGP-Weltmeisterschaft besteht aus den drei Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP.



Die meisten Trophäen gibt es in der Königsklasse MotoGP: Dort wurden neben den Top-3 der Weltmeisterschaft, Joan Mir (Suzuki), Franco Morbidelli (Yamaha) und Alex Rins (Suzuki), auch Ducati als Sieger der Konstrukteurs-WM (zum ersten Mal seit 2007) und Suzuki Ecstar als Gewinner der Team-WM geehrt. Außerdem Petronas Yamaha SRT als bestes Privatteam und Brad Binder (KTM) als Rookie des Jahres.

In der Moto2-Kategorie bekamen Weltmeister Enea Bastianini sowie Luca Marini und Sam Lowes (alle auf Kalex) ihre Medaillen umgehängt, Aron Canet (Speed Up) wurde als bester Rookie geehrt.



In der Moto3-WM gingen Gold, Silber und Bronze an Albert Arenas (KTM), Tony Arbolino und Ai Ogura (beide Honda), die Rookie-Wertung gewann Jeremy Alcoba (Honda).



Zudem wurden die Top-3 des MotoE-Weltcups, Jordi Torres, Matteo Ferrari und Dominique Aegerter, ausgezeichnet.

2020 war nicht nur wegen der Covid-19-Seuche ein spezielles Jahr: In 14 MotoGP-Rennen sahen wir neun (!) verschiedene Sieger, nur Franco Morbidelli (3), Fabio Quartararo (3) und Miguel Oliveira (2) gewannen mehr als ein Rennen.



Alle MotoGP-Sieger 2020:

Jerez-1: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Jerez-2: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Brünn: Brad Binder (Red Bull KTM)

Spielberg-1: Andrea Dovizioso (Ducati Team)

Spielberg-2: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3)

Misano-1: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Misano-2: Maverick Viñales (Monster Yamaha)

Catalunya: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Le Mans: Danilo Petrucci (Ducati Team)

Aragón-1: Alex Rins (Suzuki Ecstar)

Aragón-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Valencia-1: Joan Mir (Suzuki Ecstar)

Valencia-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Portimao: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3)