Promoter Spolek hört auf – Brünn-GP endgültig am Ende

Das jährliche Hickhack um die Durchführung oder Absage des GP von Tschechien setzt sich seit dem Sommer fort. Aber inzwischen steht fest: Der Brünn-GP findet 2021 nicht statt.

Bei der heutigen Sitzung des Vorstands von Brünn haben alle anwesenden Verantwortlichen einstimmig erklärt, dass Promoter «Spolek pro pořádání Grand Prix» 2021 keinen Motorrad-GP veranstalten wird.

In den letzten fünf Jahren hat die Firma «Spolek pro pořádání Grand Prix» den GP von Tschechien auf dem Automotodrom Brno veranstaltet und die Strecke jeweils vom Masaryk-Ring-Besitzer Karel Abraham senior gemietet, für ca. 30 Millionen tschechische Kronen (1,137 Millionen Euro) für eine Woche.

Die Dorna Sports S.L. forderte aber auf Wunsch der Fahrer im Zuge der Grand Prix-Vertragsverlängerung in Brünn einen neuen Streckenbelag, der ca. 100 Millionen tschechische Kronen (3,7 Millionen Euro) kosten würde.

Der tschechische Staat kann es sich aber wegen Covid-19-Pandemie nicht leisten, zusätzliches Geld für diesen Event auszugeben.

Der bisherige Vertrag hat fünf Jahre abgedeckt, doch 2020 musste ohne Zuschauer gefahren werden. Aus diesem Grund mussten die Tschechen statt der vereinbarten Gebühr von ca. 4 Millionen Euro nur 1 Million Euro an die Dorna bezahlen.

Doch für den Grand Prix 2021 soll die Gebühr der Dorna auf 6 Millionen Euro erhöht werden.

Jetzt stellt sich die Frage: Wird der WM-Lauf in Brünn (er fand seit 1982 mit Ausnahme von 1992 immer auf der neu errichteten permanenten Strecke statt) ohne Unterstützung der Stadt Brünn, der Region Südmähren und der Landesregierung in Prag (das sind die Aktionäre von Spolek) wirklich vom Kalender gestrichen? Oder kehrt Streckenbesitzer Karel Abraham senior noch einmal als Veranstalter zurück?

In Brünn (bisher wird der 8. August als Termin freigehalten) wird seit Jahren kolportiert, erst bei 150.000 zahlenden Zuschauern (an drei Tagen) könne der Grand Prix ohne Verlust veranstaltet werden. In letzten Jahren vor 2020 waren immer rund um 200.000 Fans anwesend.

Die Dorna ist zu keinen Kompromissen mehr bereit. Denn Spolek hat immer wieder unpünktlich bezahlt und die Vereinbarungen niczt eingehalten. Außerdem stehen mit Portimão (Portugal) und dem Igora Drive Circuit (Russland) zwei Reserve-Strecken bereit. Es besteht auch die Möglichkeut, 2021 manchmal auf derselben Strecke zweimal zu fahren, wenn es die Corona-Situation erfordert.

«2021 wird es keinen Brünn-GP geben», bestätigte Carmelo Ezpeleta auf Anfrage von SPEEDWEEK.com die Absage des GP von Tschechien.

Der provisorische Kalender 2021:

28. März: Doha/Q*

11. April: Las Termas/AR

18. April: Austin/USA

02. Mai Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/F**

08. August: ???

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ausweich-Strecken:

Portimão (Portugal)

Mandalika International Street Circuit (Indonesien)

Igora Drive Circuit (Russland)



*Nachtrennen

**Homologation der Strecke steht noch aus

*** bisher kein Vertrag unterzeichnet

Die geplanten Pre-Season-Tests:

MotoGP-Klasse

Shakedown-Test in Sepang: 14. bis 16. Februar

Sepang-Test: 19. bis 21. Februar

Katar-Test: 10. bis 12. März

Moto2- und Moto3-Klasse

Jerez-Test: 16. bis 18. März