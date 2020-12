Saison 2020 mit Spannungsgarant: Doppel-Events

In der MotoGP-Saison 2020 gab es lange Zeit keinen klaren WM-Favoriten. Nicht zuletzt war hierfür ein Corona-bedingtes Novum im Kalender verantwortlich. Doch wer profitierte am meisten von den neuen Doppel-GPs?

Die Saison 2020 verlief in vielerlei Hinsicht ungewohnt. Eine Corona-bedingte Neuerung stellten dabei die Doppel-GP-Events dar. Aufgrund des komprimierten Kalenders und der fehlenden Möglichkeit, Übersee-Rennen zu bestreiten, mussten bei insgesamt Grand Prix jeweils zwei Rennwochenenden hintereinander auf der gleichen Strecke ausgetragen werden. Die Austragungsorte waren neben Jerez, Spielberg und Misano auch die beiden spanischen Rennstrecken in Aragón und Valencia.

Die Regelung sollte annahmegemäß den Gewinnern des ersten Laufes zugutekommen, jedoch zeigte sich, dass die Ergebnisse oft von einem Wochenende zum anderen vollkommen auf den Kopf gestellt wurden.

Während sich Fabio Quartararo und Maverick Viñales sowohl in Jerez 1 als auch in Jerez 2 die Podestplätze 1 und 2 sicherten, erfolgte dahinter ein wilder Platztausch. Der im ersten Rennen Drittplatzierte Andrea Dovizioso positionierte seine Ducati im zweiten Rennen nur auf Rang 6. Takaaki Nakagami (LCR Honda) war beim Saisonauftakt mit Platz 10 noch nicht richtig in Schwung gekommen, konnte aber in Jerez 2 mit Position 4 glänzen.

Für das vierte und fünfte Saisonrennen gastierte der MotoGP-Tross auf dem Red Bull Ring in Österreich. Auf dem nicht gerade kurvenreichen Kurs schien das Kräfteverhältnis etwas ausgewogener. Doch Dovizioso, der Spielberg-Sieger von 2017 und 2019, strauchelte: Nach dem Sieg im ersten Rennen reichte es in der Folgewoche nur für Platz 5, während Miguel Oliviera (Tech 3-KTM) mit einem cleveren Manöver in der letzten Kurve den zweiten Sieg für KTM in der Königsklasse einfuhr.

Misano gilt als eine der anspruchsvollsten Strecken im Rennkalender, weshalb auch hier sehr unterschiedliche Ergebnisse eingefahren wurden. Lediglich Joan Mir schaffte es in beiden Rennen mit Platz 2 und 3 aufs Podest. Franco Morbidelli dominierte mit seiner Petronas-Yamaha Lauf 1, strandete im zweiten Rennen jedoch auf Platz 9. Ähnlich lief es für Mirs Teamkollegen Alex Rins, der sich nach Position 5 in Misano 1 im darauffolgenden Rennen mit dem zwölften Platz zufriedengeben musste.

Auf spanischen Boden wiederholte sich dieses Phänomen. So feierte Joan Mir im Europa-GP von Valencia noch seinen Premierensieg, beim zweiten Valencia-Rennen reichte es nur für Position 7, was ihm dennoch den Weltmeistertitel einbrachte. Morbidelli konnte die zweite Chance hingegen für sich nutzen und sich nach einem schwachen ersten GP (mit Platz 11) den Sieg im zweiten Rennen sichern.

Die Doppel-Grand Prix haben 2020 die Spannung zusätzlich erhöht, da alle Teams mehr Daten sammeln konnten und das Feld somit noch enger beisammen lag. Wenn sich die Corona-Lage nicht bessern sollte, sind auch in der kommenden Saison derartige Doppel-Events denkbar, zumindest einmal am 28.3. und 4.4. in Katar, da die Rennen in Argentinien und Texas im April vermutlich ausfallen.

Ergebnisse MotoGP Doppel-Events

Jerez 1 (19.07.):

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 41:23,796 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 4,603 sec

3. Andrea Dovizioso, Ducati, + 5,946

4. Jack Miller, Ducati, + 6,668

5. Franco Morbidelli, Yamaha, + 6,844

6. Pol Espargaró, KTM + 6,938

7. Francesco Bagnaia, Ducati, + 13,027

8. Miguel Oliveira, KTM, + 13,441

9. Danilo Petrucci, Ducati, + 19,651 s

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 21,553

Jerez 2 (26.07.):

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 41:22,666 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 4,495 sec

3. Valentino Rossi, Yamaha, + 5,546

4. Takaaki Nakagami, Honda, + 6,113

5. Joan Mir, Suzuki, + 7,693

6. Andrea Dovizioso, Ducati, + 12,554

7. Pol Espargaró, KTM + 17,488 159,218

8. Alex Márquez, Honda, + 19,357

9. Johann Zarco, Ducati, + 23,523

10. Alex Rins, Suzuki, + 27,091

Red Bull Ring 1 (16.08.):

1. Andrea Dovizioso, Ducati, 28:20,853 min

2. Joan Mir, Suzuki, + 1,377 sec

3. Jack Miller, Ducati, + 1,549

4. Brad Binder, KTM, + 5,526

5. Valentino Rossi, Yamaha, + 5,837

6. Takaaki Nakagami, Honda, + 6,403

7. Danilo Petrucci, Ducati,+ 12,498

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 12,534

9. Iker Lecuona, KTM, + 14,117

10. Maverick Viñales, Yamaha, + 15,276

Red Bull Ring 2 (23.08.):

1. Miguel Oliveira, KTM, 16:56,025 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,316 sec

3. Pol Espargaró, KTM,+ 0,540

4. Joan Mir, Suzuki, + 0,641

5. Andrea Dovizioso, Ducati,+ 1,414

6. Alex Rins, Suzuki,+ 1,450

7. Takaaki Nakagami, Honda,+ 1,864

8. Brad Binder, KTM, + 4,150

9. Valentino Rossi, Yamaha,+ 4,517

10. Iker Lecuona, KTM, + 5,068

Misano 1 (13.09.):

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 42:02,272 min

2. Francesco Bagnaia, Ducati, + 2,217 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 2,290

4. Valentino Rossi, Yamaha, + 2,643

5. Alex Rins, Suzuki+ 4,044

6. Maverick Viñales, Yamaha,+ 5,383

7. Andrea Dovizioso, Ducati,+ 10,358

8. Jack Miller, Ducati, + 11,155

9. Takaaki Nakagami, Honda,+ 10,839

10. Pol Espargaró, KTM,+ 12,030

Misano 2 (20.09.):

1. Maverick Viñales, Yamaha, 41:55,846 min

2. Joan Mir, Suzuki,+ 2,425 sec

3. Pol Espargaró, KTM,+ 4,528

4. Fabio Quartararo, Yamaha, + 6,419

5. Miguel Oliveira, KTM, + 7,368

6. Takaaki Nakagami, Honda,+ 11,139

7. Alex Márquez, Honda,+ 11,929

8. Andrea Dovizioso, Ducati, + 13,113

9. Franco Morbidelli, Yamaha,+ 15,880

10. Danilo Petrucci, Ducati, + 17,682

Aragón 1 (18.10.):

1. Alex Rins, Suzuki, 41:54,391 min

2. Alex Márquez, Honda,+ 0,263 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 2,644

4. Maverick Viñales, Yamaha, + 2,880

5. Takaaki Nakagami, Honda, + 4,570

6. Franco Morbidelli, Yamaha, + 4,756

7. Andrea Dovizioso, Ducati, + 8,639

8. Cal Crutchlow, Honda, + 8,913

9. Jack Miller, Ducati, + 9,390

10. Johann Zarco, Ducati, + 9,617

Aragón 2 (25.10.):

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 41:47,652 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,205 sec

3. Joan Mir, Suzuki, +5,376

4. Pol Espargaró, KTM, +10,299

5. Johann Zarco, Ducati, +12,915

6. Miguel Oliveira, KTM, +12,953

7. Maverick Viñales, Yamaha, +14,262

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,720

9. Iker Lecuona, KTM, +17,177

10. Danilo Petrucci, Ducati, +19,519

Valencia 1 (08.11.):

1. Mir, Suzuki, 41:37,297 min

2. Rins, Suzuki, + 1,203 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 1,203

4. Nakagami, Honda, + 2,194

5. Oliveira, KTM, + 8,046

6. Miller, Ducati, + 8,755

7. Binder, KTM, + 10,137

8. Dovizioso, Ducati, + 10,801

9. Zarco, Ducati, + 11,550

10. Petrucci, Ducati, + 16,803

Valencia 2 (15.11.):

1. Morbidelli, Yamaha, 41:22,478 min

2. Miller, Ducati, + 0,093 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 3,006

4. Rins, Suzuki, + 3,697

5. Binder, KTM, + 4,127

6. Oliveira, KTM, + 7,272

7. Mir, Suzuki, + 8,703

8. Dovizioso, Ducati, + 8,729

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,512

10. Viñales, Yamaha, + 19,043