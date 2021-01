Johann Zarco: Zukunft in der Superbike-WM vorstellbar 25.01.2021 - 16:50 Von Kay Hettich

MotoGP © MotoGP.com Johann Zarco trainierte beim Superbike-Test in Jerez auf einer Panigale V4S

Auch in diesem Jahr wird Johann Zarco in der MotoGP-Startaufstellung stehen. Der Franzose hatte die Chance, in die Superbike-WM zu wechseln – ein Karriereschritt, den er für die Zukunft nicht ausschliesst, wie er betont.