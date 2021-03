Circuit of the Americas: Impfzentrum statt Texas-GP

Ursprünglich hätten am 18. April die MotoGP-Stars auf dem «Circuit of the Americas» in Texas den dritten Grand Prix der Saison 2021 austragen sollen, die Corona-Pandemie sorgt aber für ein anderes Bild.

Der Circuit of the Americas (COTA) war vor der Coronakrise ein fester Bestandteil des WM-Kalenders, seit 2013 tragen die Stars der Motorrad-WM regelmässig Rennen auf der 5,513 km langen Piste aus, die südwestlich von Austin liegt.

2020 fand Corona-bedingt schon kein Texas-GP statt. 2021 sollte das Rennwochenende ursprünglich vom 16. bis 18. April über die Bühne gehen, aber schon im Januar musste der Event in den Herbst verschoben werden (noch ohne Datum). Ob dann Übersee-GP möglich sein werden, hängt von der weiteren Entwicklung der Covid-19-Pandemie ab.

Trotzdem herrscht an der von Hermann Tilke entworfenen Strecke in diesen Tagen reger Betrieb, denn der Circuit of the Americas wurde in ein Covid-19-Impfzentrum verwandelt. Am Samstag wurden die ersten 3000 Impfdosen an Mitarbeiter von Schulen und Pflegefachkräfte verteilt, wobei die Teilnehmer in ihren Fahrzeugen geimpft wurden. In Zukunft sollen dort aber bis zu 10.000 Personen pro Tag geimpft werden.

«Die heutige Impfaktion ist ein grosser Schritt auf dem Weg zum Sieg über COVID-19», twitterten die COTA-Verantwortlichen am Samstag. «Vielen Dank an unsere Community-Partner, die dies möglich gemacht haben! Der Circuit of The Americas ist begeistert, an einem so grossen und wertvollen Unterfangen teilzunehmen.»

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus