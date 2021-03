Maverick Viñales (3.): «Der Start ist der Schlüssel» 10.03.2021 - 22:32 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Maverick Viñales fühlt sich in seiner Box wohl

Maverick Viñales ist dem Spitzenduo auf den Fersen, war aber selbst nicht am Maximum. Er leistete sich in Katar beim zweiten IRTA-Test zum Auftakt einen Sturz, dieser ging aber glimpflich aus. P3 stand am Ende zu Buche.