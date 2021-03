Honda-Neuling Pol Espargaró: Miller traut ihm Sieg zu

Pol Espargaró zeigte sich an seinem dritten Testtag in Doha auf der Honda RC213V stark verbessert. Konkurrenten wie Jack Miller (Ducati) oder Markenkollege Takaaki Nakagami haben nichts anderes erwartet.

Der letztjährige WM-Fünfte Pol Espargaró war mit Platz 5 auf dem Losail Circuit am Mittwoch bester Honda-Pilot, auf Jack Miller (Ducati) fehlen ihm aber 0,716 sec. Nach vier Jahren im KTM-Werksteam tastet sich der 29-Jährige schrittweise ans Limit der für ihn neuen RC213V heran.



«Die Entwicklung geht recht natürlich voran, trotzdem muss ich über die Limits dieses Motorrads noch eine Menge lernen», urteilte der Spanier über seine Leistung am dritten von fünf Testtagen in Katar. «Ich darf mich nicht beschweren, denn die Fortschritte sind beachtlich.»

Das hat auch die Konkurrenz zur Kenntnis genommen; in Abwesenheit des verletzten Marc Márquez ist Pol Espargaró inzwischen der schnellste Honda-Pilot. Jack Miller, der am Mittwoch in 1:53,183 min mit seiner Ducati die schnellste MotoGP-Runde jemals auf dem Losail Circuit fuhr, traut Espargaró beim WM-Auftakt Ende März in Katar sogar den Sieg zu.

«Pol ist derjenige, dem die größten Fortschritte gelingen», hielt Miller fest. «Er fuhr mehrere Jahre KTM und ich bin mir sicher, dieses Motorrad unterscheidet sich in einigen Bereichen grundlegend von der Honda, etwa beim Chassis. Pol hat sich bereits gut angepasst und fuhr einige fantastische Rundenzeiten – auch seine Rennpace passt. Ich bin angenehm von ihm überrascht. Wir wissen aus Erfahrung, dass nicht jeder mit der Honda zurechtkommt. Pol hat einen aggressiven Fahrstil und streckt auch die Ellbogen raus. Wenn einer mit der Honda klarkommt, dann er. Er zeigt das auch und fährt gut. Und er ist bis jetzt nicht gestürzt, für ihn schaut alles sehr gut aus.»

«Mir war klar, dass sich Pol sehr schnell an die Honda würde anpassen können», ergänzte Nakagami aus dem Team LCR Honda. «Er wird jeden Tag schneller, das ist schön zu sehen. Das zeigt, dass die Honda recht konkurrenzfähig ist. Inzwischen sind wir soweit, dass jeder Fahrer sein Bestes zeigen muss, um sich perfekt auf das Rennwochenende vorzubereiten.»

MotoGP-Test Katar, 10. März 2021:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612