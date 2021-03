Aleix Espargaró (Aprilia): Eine Message an Dovizioso

Aprilia-MotoGP-Einzelkämpfer Aleix Espargaró steht in Kontakt mit Andrea Dovizioso, der die Aprilia RS-GP21 in Jerez und danach wohl auch in Mugello testen soll.

Der geplante Aprilia-Test von Andrea Dovizioso (35) in Jerez war auch am Freitagabend in Doha ein Thema. Aprilia-Star Aleix Espargaró (31) zeigte sich schon mehrfach angetan von der Idee. Der Spanier, der in Doha sogar vom Podium spricht, würde sich Dovi am liebsten als Teamkollegen wünschen. Espargarós aktueller Partner in der Aprilia-Box - der italienische Rookie Lorenzo Savadori - büßte am Freitag 2,2 Sekunden ein.

Die Möglichkeit, Dovi als zweiten Stammfahrer bei Aprilia zu haben, will Espargaró einfach nicht aus dem Kopf gehen. «Ich habe mit Dovi gesprochen und ihm auch eine Textnachricht geschrieben», verrät Aleix. «Ich habe ihm im Spaß geschrieben, dass er nun endlich eine Aprilia hat. Er hat ja zu Beginn seiner Karriere mit der Zweitakt-Honda auf den Geraden immer gegen die Aprilia 250 das Nachsehen gehabt.»

Dovizioso soll nach der Ausfahrt in Jerez im April die Aprilia RS-GP auch in Mugello testen. Espargaró bekräftigt: «Für ein Eetk wie Aprilia ist es einfach unglaublich, einen Fahrer wie Dovi als Testfahrer zu haben. Die Ducati und die Aprilia sind komplett unterschiedlich. Wir müssen ihm etwas Zeit geben, er soll einige Monate fahren. Im Laufe der Zeit wird dann eine Entscheidung fallen.»

Aleix Espargaró wirft zudem in den Raum: «Welches Team in diesem Paddock hätte Dovi nicht gerne als zweiten Fahrer? Von mir aus auch als dritten Fahrer, wenn ich nicht schnell genug bin. Ich weiß aber nicht, ob er nicht lieber Motocross fährt. Oder wie Cal Crutchlow nur als Tester arbeitet und mit seiner Familie Zeit verbringt. Ich habe mit Cal nach den Tests lange gesprochen. Er hat gesagt, dass er sein neues Leben mit der Familie sehr genießt.»

Katar-GP, MotoGP, FP2, 26. März:

1. Miller, Ducati, 1:53,387 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,035 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,188

4. Zarco, Ducati, + 0,199

5. Rins, Suzuki, + 0,236

6. Viñales, Yamaha, + 0,252

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,289

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,340

9. Rossi, Yamaha, + 0,487

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,514

11. Mir, Suzuki, + 0,527

12. Alex Márquez, Honda, + 0,728

13. Martin, Ducati, + 0,791

14. Nakagami, Honda, + 0,812

15. Bastianini, Ducati, + 0,841

16. Binder, KTM, + 0,984

17. Marini, Ducati, + 1,045

18. Bradl, Honda, + 1,247

19. Oliveira, KTM, + 1,369

20. Petrucci, KTM, + 1,387

21. Lecuona, KTM, + 1,711

22. Savadori, Aprilia, + 2,287

Katar-GP, MotoGP, FP1:

1. Morbidelli, Yamaha, 1:54,921 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,125 sec

3. Miller, Ducati, + 0,191

4. Quartararo, Yamaha, + 0,292

5. Mir, Suzuki, + 0,334

6. Viñales, Yamaha, + 0,388

7. Rins, Suzuki, + 0,432

8. Bagnaia, Ducati, + 0,444

9. Rossi, Yamaha, + 0,498

10. Oliveira, KTM, + 0,824

11. Alex Márquez, Honda, + 0,827

12. Nakagami, Honda, + 0,833

13. Zarco, Ducati, + 0,950

14. Bradl, Honda, + 1,021

15. Pol Espargaró, Honda, + 1,125

16. Binder, KTM, + 1,136

17. Marini, Ducati, + 1,148

18. Bastianini, Ducati, + 1,277

19. Petrucci, KTM, + 1,309

20. Martin, Ducati, + 1,620

21. Savadori, Aprilia, + 1,638

22. Lecuona, KTM, + 2,022