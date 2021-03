Franco Morbidelli (Yamaha): Tagsüber hop, abends flop

Das Petronas-Team brachte am Samstag in Katar beide Fahrer in die Top-7, doch Franco Morbidelli war gleichzeitig der schlechteste Yamaha-Fahrer auf dem Losail Circuit. Vor dem Rennen hat er noch Arbeit zu erledigen.

Franco Morbidelli beendete die letzte Saison als Vizeweltmeister hinter Joan Mir (Suzuki). Der Italiener gewann drei Rennen und stand insgesamt fünf Mal auf dem MotoGP-Podium. Beim Saisonstart 2021 in Katar zeigte er in den Sessions über Tag hervorragenden Speed, doch die Quali und das Rennen finden bei Dunkelheit statt und in der Qualifikation reichte es nur zu Rang 7, auf Pole-Mann Francesco Bagnaia (Ducati) verlor er mehr als eine halbe Sekunde.



«Es war ein schwieriges Qualifying», begann der 26-Jährige sein Interview am Samstagabend. «Ich habe in FP4 verstanden, dass ich einen guten Rhythmus habe, aber keinen guten Speed für eine Zeitenjagd. Ich habe es natürlich trotzdem versucht und ich hätte etwas schneller sein können, wenn ich die Ziellinie früher überquert hätte. Dadurch konnte ich am Ende keine zweite Runde anhängen.»

«Es sieht so aus, als würde uns abends etwas Tempo fehlen. Wir müssen am Samstag eine bessere Balance finden. Wenn die Sonne noch scheint und es warm ist, sind wir sehr schnell, aber wenn die Dunkelheit einkehrt, sind wir zwar immer noch schnell, aber nicht schnell genug», erklärte Morbidelli und fügte hinzu: «Unser Set-up ist sehr komfortabel und schnell am Tag, aber leider nicht im Dunkeln. Abends fahren alle schneller, aber ich bin derjenige, der sich am wenigsten verbessern kann. Wir wissen, dass wir noch etwas tun müssen, um schneller zu sein.»

Wie sieht der Petronas-Fahrer seine Chancen im Rennen? «Der Start wird wie immer sehr wichtig sein, denn es ist von hoher Bedeutung, dass wir die richtigen Manöver machen. Wir müssen am Start eine gute Position erreichen, aber auf Grund der Reifenabnutzung dürfte es in Katar nicht ganz so wichtig sein, am Anfang vorne zu sein», sagte der neue Teamkollege von Valentino Rossi. «Ich glaube nicht, dass jemand am Anfang des Rennens vorne wegfahren wird, denn das Risiko der Reifenabnutzung ist viel zu groß.»

«Ich hoffe natürlich, dass wir den Speed am Tag mit zu den Rennen in Europa nehmen können, aber ich glaube, so einfach wird es nicht sein. Leider sind die anderen Fahrer in Katar etwas besser bei Nacht, ich hänge etwas zurück. Man wird es nicht so auf die kommende Saison übertragen können», betrachtete Morbidelli die Situation realistisch.

Katar-GP, Q2 MotoGP, 27. März:

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,772 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:53,038 min, + 0,266 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:53,088, + 0,316

4. Rossi, Yamaha, 1:53,114, + 0,342

5. Miller, Ducati, 1:53,215, + 0,443

6. Zarco, Ducati, 1:53,286, + 0,514

7. Morbidelli, Yamaha, 1:53,313, + 0,541

8. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:53,315, + 0,543

9. Rins, Suzuki, 1:53,490, + 0,718

10. Mir, Suzuki, 1:53,682, + 0,910

11. Nakagami, Honda, 1:53,721, + 0,949

12. Pol Espargaró, Honda, 1:53,930, + 1,158



Die weitere Startaufstellung:

13. Bastianini, Ducati, 1:53,733 min

14. Martin, Ducati, 1:53,840

15. Oliveira, KTM, 1:53,915

16. Alex Márquez, Honda, 1:53,958

17. Bradl, Honda, 1:53,995

18. Marini, Ducati, 1:54,122

19. Binder, KTM, 1:54,240

20. Petrucci, KTM, 1:54,443

21. Lecuona, KTM, 1:54,627

22. Savadori, Aprilia, 1:55,183