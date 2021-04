Pole-Statistik: Jorge Martin wie Márquez oder Stoner 10.04.2021 - 08:28 Von Mario Furli

MotoGP © motogp.com Jorge Martin jubelte im Flutlicht von Katar über seine ersten MotoGP-Pole

Vor einer Woche verblüffte Jorge Martin in seinem erst zweiten GP in der MotoGP-Klasse mit der Pole-Position. Ein Blick in die Geschichtsbücher unterstreicht: Die Quali-Bilanz des Ducati-Rookies kann sich sehen lassen.