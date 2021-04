Warum der Portugal-GP in den Geschichtsbüchern steht 15.04.2021 - 06:56 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Miguel Oliveira ist der erste Portugiese, der ein Heimrennen gewinnen konnte

Das knappste Ergebnis eines MotoGP-Rennens gab es in Portugal. Allerdings fand das Rennen damals in Estoril statt. Im Vorjahr trumpfte Lokalmatador Miguel Oliveira in Portimao auf und auch 2021 könnte historisch werden.