«Fit»: Grünes Licht für Márquez-Comeback in Portimão

Wie erwartet stimmten die Rennärzte dem Team aus der Ruber-Klinik zu und erklärten Marc Márquez für fit: Seinem MotoGP-Comeback steht somit nach neun Monaten Pause offiziell nichts mehr im Wege.

Sein Ärzteteam aus der Ruber-Klink von Madrid gab Marc Márquez bereits am vergangenen Freitag die Freigabe für die Rückkehr in den Rennsport, am Donnerstag nahm der Repsol-Honda-Star in Portimão auch noch die letzte kleine Hürde: Die Rennärzte erklärten ihn für «fit to race».

Damit wird der achtfache Weltmeister am morgigen Freitag genau 265 Tage nach dem übereilten Comeback-Versuch beim zweiten Jerez-GP 2020 und nach insgesamt drei Oberarm-Operationen erstmals wieder auf seiner RC213V auf die Strecke gehen.

Zuvor wird der Repsol-Honda-Star heute um 18 Uhr (MESZ) noch bei der offiziellen Pre-Event-Pressekonferenz Rede und Antwort stehen. Gegenüber RTVE.es verriet er schon am gestrigen Mittwoch: «Ich habe Schmetterlinge im Bauch, denn nach neun Monaten wird es hart werden. Man muss Geduld haben.»

Die Erwartungshaltung dämpft der 82-fache GP-Sieger («An den Sieg zu denken wäre ein Fehler»), sein erster Einsatz auf einem MotoGP-Bike sei vielmehr ein weiterer Fortschritt in seiner Reha. Zu seiner aktuellen Verfassung sagte Marc: «Vom Muskelaufbau her ist mein Arm noch nicht wieder bei 100 Prozent.»

Übrigens: Auch Jack Miller bestand neun Tage nach der Armpump-OP bereits den Medical Check in Portimão.