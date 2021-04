«Ziel Mugello»: Jorge Martin verliert keine Zeit

Gerade einmal zwei Tage nach den drei Operationen zeigt sich MotoGP-Rookie Jorge Martin (Pramac Ducati) im Krankenhaus schon bei ersten Reha-Übungen für das linke Bein.

Jorge Martin muss nach den drei chirurgischen Eingriffen, die am Mittwochnachmittag an seiner rechten Hand, dem rechten Fußknöchel und dem linken Schienbeinkopf durchgeführt wurden, zwar insgesamt 72 Stunden zur Beobachtung im Dexeus-Krankenhaus von Barcelona bleiben. Das hindert den MotoGP-Rookie aber nicht daran, schon in Richtung Comeback zu schielen.

Der 23-jährige Spanier veröffentlichte am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen ein Bild, das ihn bei ersten Reha-Übungen für das linke Bein zeigt. «Ich habe schon mit der Reha begonnen», schrieb er dazu. «Das Ziel ist Mugello in fünf Wochen!»

Zur Erinnerung: Pramac Ducati bestätigte bereits, dass in Jerez in zehn Tagen Tito Rabat den Pole-Setter von Katar-2 vertreten wird. In Le Mans (16. Mai) könnte dann Ducati-Testfahrer Michele Pirro zum Einsatz kommen.