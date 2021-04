Yamaha vor Spanien-GP in Jerez: Messlatte liegt hoch

Das Jerez-Doppel bescherte Yamaha im Vorjahr einen Doppel- und einen Dreifachsieg. WM-Leader Fabio Quartararo will seine Serie fortsetzen, Maverick Viñales die Enttäuschung von Portimão vergessen machen.

Mit seinem zweiten Sieg in Folge übernahm Fabio Quartararo in Portimão die WM-Führung, den «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» hat er aus dem Vorjahr – dank den ersten zwei MotoGP-Siegen seiner Karriere – ohnehin bestens in Erinnerung.

«Ich freue mich auf Jerez, wir gehen mit viel Selbstvertrauen in den GP», bestätigte der 22-jährige Franzose. «Im Vorjahr habe ich auf der Strecke beide Rennen gewonnen, in diesem Jahr komme ich nach zwei Siegen in Folge zum Spanien-GP. Natürlich weiß man nie, was in der MotoGP passieren kann, aber ich fühle mich im Moment gut. Wir werden wieder unser Bestes geben!»

Zur Erinnerung: Quartararo verwies in Jerez 2020 jeweils Maverick Viñales auf Platz 2. Beim Andalusien-GP gab es mit Valentino Rossi auf Platz 3 sogar einen Yamaha-Dreifachsieg. Insgesamt gewann der japanische Hersteller in der «premier class» zehn Jerez-Rennen.

Viñales trug zwar mit seinem Auftaktsieg 2021 in Katar dazu bei, dass das Yamaha-Werksteam alle drei bisherigen Rennen der laufenden Saison für sich entschied, zuletzt schien die spanische Wundertüte aber wieder in alte Muster zu verfallen: Platz 11 in Portimão war eine herbe Enttäuschung, für die der 26-Jährige keine Erklärung parat hatte.

Wie geht der WM-Dritte den Spanien-GP an? «Normalerweise fühle ich mich gut in Jerez. Das ist eine Strecke, auf der wir üblicherweise schnell und ziemlich konstant sind», betonte Viñales. «Das Rennen in Portimão lief nicht nach Plan, aber im Vorjahr haben wir gesehen, wie stark wir in Jerez sein können. Wenn an diesem Wochenende alles wieder so läuft, dann kann ich mich um den Rest kümmern.»

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.



Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.