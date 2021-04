Alex Rins: «Montags sind die Leute sehr intelligent»

Der Hass im Netz veranlassten MotoGP-Star Maverick Viñales dazu, seinen Twitter-Auftritt zu löschen. Auch Alex Rins wurde nach dem Sturz im Portugal-GP kritisiert. Der Suzuki hielt aber auch in Jerez dagegen.

«Ich fühle mich besser in Form als hier in Jerez im Vorjahr, beim zweiten Rennen», verkündete Alex Rins am Donnerstag vor dem Spanien-GP mit einem Augenzwinkern. Denn beim verspäteten WM-Auftakt 2020 hatte er sich in Andalusien an der Schulter verletzt. «Es ist immer besonders hier, als erstes Rennen in Spanien. Leider sind noch immer keine Fans auf den Tribünen zugelassen, aber wir fahren trotzdem für sie Rennen.»

Zuletzt stürzte der Suzuki-Werksfahrer in Portimão auf Platz 2 liegend und musste sich anschließend die Kritik anhören, er hätte es übertrieben, anstatt einen sicher geglaubten Podestplatz mitzunehmen. Das wollte er aber nicht so stehen lassen: «Damit bin ich nicht einverstanden. Wenn man sich die Daten anschaut, war ich gut unterwegs. Ich habe die Reifen und alles kontrolliert. Auch meine Ingenieure haben mir gesagt, dass es bis zu dem Zeitpunkt ein gutes Rennen war.»

«Viele Leute meinten danach, ich müsste konservativer sein. Aber ich möchte die WM gewinnen, indem ich auch Rennen gewinne. Wenn ich hinter Fabio [Quartararo] so am Limit gewesen wäre, dass ich nach Luft schnappen muss, hätte ich ihn wegfahren lassen. Ich bin hinter ihm aber auf eine gute Weise gefahren. Daher habe ich gepusht, aber immer innerhalb meines Limits», beteuerte Rins auch in Jerez. Auch der Sturz sei nicht passiert, weil er über seine Grenzen gegangen sei. «Ich habe smooth wie immer gebremst, die Bremse genauso wie immer gelöst, ich hatte dieselbe Schräglage. Der einzige Unterschied waren 1 oder 2 km/h mehr. Aber das ist normal. Es war merkwürdig, weil ich ohne Vorwarnung gestürzt bin.»

Grundsätzlich betonte der WM-Dritte von 2020 aber: «Das war erst das dritte Rennen, für den Taschenrechner ist es zu früh. Wir genießen es einfach und pushen, um zu sehen, ob wir den Rückstand auf Fabio verkürzen können.»

Noch härter fiel die Kritik nach dem Portugal-GP bei Maverick Viñales aus, was den Yamaha-Werksfahrer dazu veranlasste, seinen Twitter-Account zu löschen. Wie steht Rins zu den sozialen Netzwerken?

«Mein Trainer hat mir erklärt, was mit Maverick passiert ist. Ich hatte nicht die Zeit nachzulesen, was passiert war, weil er sein Profil schon gelöscht hatte», holte der 25-Jährige aus. «Ich mag es, die ganzen Nachrichten auf meinen Social-Media-Kanälen zu lesen. Es werden jeden Tag mehr, was schön ist, weil es heißt, dass wir einen guten Job machen. Aber auch in meinem Fall haben die Leute nach meinem Crash geredet… Anscheinend sind die Leute am Montag sehr intelligent, wenn sie all diese Dinge schreiben. Sie wissen aber wirklich nicht, was in der Box passiert. Es gibt aber immer Kritiker, bei allen Fahrern und generell im Sport. Das ist normal.»

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.



Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.