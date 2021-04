Brad Binder (KTM): «Aufgabe noch nicht erledigt»

Brad Binder ließ in Portugal mit P5 aufhorchen. Auch in Jerez war er in der Vergangenheit schnell, denn unter anderem feierte er 2016 dort seinen ersten Sieg. Dementsprechen freut sich der KTM-Pilot auf das Wochenende.

An den Circuito de Jerez-Angel Nieto hat Brad Binder gute Erinnerungen. Vor mittlerweile fünf Jahren gewann der Südafrikaner in Andalusien seinen ersten von 16 Grand-Prix-Siegen. Die Besonderheit an diesem Erfolg in der Moto3-Serie: Binder musste nach einer Strafe vom Ende des Feldes starten und krönte seine Aufholjagd mit seinem Premierensieg.

«So etwas vergisst man nicht», bestätigte der KTM-Pilot am Donnerstag in seiner Presserunde. «Ich komme mit einem guten Gefühl her und bin davon überzeugt, dass wir schnell sein können. Die Strecke war fast immer gut zu mir. Ich werde fokussiert bleiben und versuchen, die positiven Schwingungen beizubehalten.»

Weniger positiv verliefen die beiden Rennen im Vorjahr. Beim Auftakt der wegen der Corona-Pandemie verkürzten Saison leistete sich Binder einen Fahrfehler in Kurve 5 und fiel auf den letzten Platz zurück. Dennoch holte er als 13. WM-Punkte. Im zweiten Lauf schied er aus und nahm bei seinem Crash auch noch Markenkollege Miguel Oliveira mit.

«Ich möchte einen soliden Start ins Wochenende hinlegen. Es fühlt sich so an, als wäre die Aufgabe in Jerez noch nicht erledigt. Es lief nicht nach Plan 2020 und deswegen würde ich lieber gerne den Trend des vergangenen Wochenendes fortsetzen», macht Binder nach dem fünften Platz in Portugal klar.

Ein Thema, das an diesem Wochenende in aller Munde sein könnte, sind die Reifen. Michelin stellt in Bezug auf die Vorderreifen symmetrische weiche und mittlere Mischungen zur Verfügung sowie eine asymmetrische Konstruktion für die harte Variante, um die acht Rechtskurve besser bewältigen zu können. Die Hinterreifen sind allesamt asymmetrisch und sind auf der rechten Seite härter.

Binder dazu: «Die zur Verfügung stehenden Reifen könnte uns liegen, aber wir sollten bedenken, dass die Temperaturen mit dem Vorjahr nicht vergleichbar sein werden. Wir müssen schauen, wie wir damit zurechtkommen. Manchmal passieren Dinge, die nicht vorhersehbar sind und deswegen müssen wir abwarten.»

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.



Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.