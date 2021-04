Danilo Petrucci über Jerez: «Ziemlich schwierig» 28.04.2021 - 06:46 Von Otto Zuber

MotoGP © Tech3-KTM Danilo Petrucci hofft in Jerez auf Fortschritte beim Set-up

Tech3-KTM-Pilot Danilo Petrucci will das vierte Rennwochenende in Spanien nutzen, um seine RC16 besser abzustimmen. Der Italiener freut sich auf die Strecke in Jerez, die er als ziemlich schwierig bezeichnet.